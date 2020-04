Coronavirus, a Orta Nova il Consiglio comunale è online

Foggia, 30 aprile 2020. “Abbiamo convocato il consiglio comunale online e i lavori si sono svolti in maniera regolare con molti interventi da parte di tutti i consiglieri” così Paolo Borea, presidente del consiglio comunale di

Infatti l’amministrazione ha spostato tutte le attività online: giunte, consigli comunali e riunioni istituzionali si svolgono regolarmente in video-collegamento per rispettare le misure anti-contagio. “All’ordine del giorno – continua Borea – c’erano tutte le misure che l’amministrazione ha intrapreso per affrontare la crisi dovuta all’emergenza, in particolar modo le azioni per le famiglie del territorio. Il consiglio infatti è durato a lungo, oltre due ore, e ha visto anche la partecipazione di una trentina di cittadini”.

Le attività istituzionali online a Orta Nova sono rese possibili grazie alla piattaforma di videoconferenze che ASMEL, l’Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali che conta oltre 3mila Comuni soci in tutta Italia, ha messo gratuitamente a disposizione di tutti gli enti locali della Penisola proprio per evitare la paralisi dei lavori dei Comuni, oggi più che mai importanti. La rete degli associati ASMEL si è adoperata in questa fase d’emergenza per affiancare e supportare gli enti locali non solo con il servizio di videoconferenze, ma anche fornendo la possibilità di usufruire di guide operative per completare le procedure di attivazione dello smart-working, svolgere le gare d’appalto attraverso lo strumento del seggio telematico e consultare un ampio archivio di ordinanze sindacali in fac-simile per velocizzare il lavoro degli amministratori.