Altri 3 casi nel reparto RSA di San Marco in Lamis

San Marco in Lamis, 30 aprile 2020. Covid19: altri 3 ospiti nella Rsa di San Marco in Lamis sono risultati positivi e trasferiti nei reparti Covid di Casa Sollievo della Sofferenza, a San Giovanni Rotondo, e al “Colonnello D’Avanzo” di Foggia. Lo riporta www.sanmarcoinlamis.eu, riportando la notizia comunicata dal sindaco del centro garganico Michele Merla.

Come riporta sanmarcoinlamis.eu, “nel reparto Rsa del Presidio Territoriale di Assistenza si è giunti a un totale di 11 casi (7 pazienti e 4 operatori sanitari). Il PTA, da ieri, è anche sede del C.O.T, la Centrale Operativa Territoriale della ASL Foggia che ha come compito la presa in carico dei pazienti positivi al Covid-19 in isolamento domiciliare”.

“Inoltre, secondo i dati trasmessi al primo cittadino (aggiornati al 27 aprile) sono 54 i casi totali di Coronavirus registrati a San Marco in Lamis dall’inizio dell’emergenza sanitaria, di cui 34 ancora positivi, 15 guariti e 7 deceduti. Tant’è che la Regione Puglia ha collocato San Marco in Lamis di nuovo nella “zona rossa”, ovvero tra i centri che fanno contare più di 51 casi positivi al Covid-19″.