Covid. Manfredonia, aumento 8 cittadini tra isolamento – quarantena – ricovero

, 30 aprile 2020. Covid19: “come da comunicazione ufficiale in data odierna della Prefettura di Foggia, il numero delle persone in Isolamento Fiduciario – Quarantena – Ricovero sul territorio comunale al 28 Aprile risultano 50 di cui 16 positivi.” E’ quanto riportato in data odierna dal Centro Operativo Comunale di Protezione Civile – C.O.C. – Emergenza Covid-19.

Aumento dunque nei dati per Manfredonia. Come riportato ieri, per la stessa fonte (Prefettura di Foggia) “il numero delle persone in Isolamento Fiduciario – Quarantena – Ricovero sul territorio comunale (di Manfredonia,ndr) al 27 Aprile” era “42 di cui 15 positivi”. Dunque 8 cittadini in aumento in un giorno, per i primi parametri, 1 per la positività al Covid19, nello stesso arco temporale.

Il bollettino epidemiologico regionale: oggi giovedì 30 aprile sono stati registrati 2.126 test in Puglia per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 43 casi, così suddivisi: 12 nella Provincia di Bari; 2 nella Provincia Bat; 11 nella Provincia di Brindisi; 12 nella Provincia di Foggia; 3 nella Provincia di Lecce; 3 nella Provincia di Taranto.

Sono stati registrati 5 decessi: 1 in provincia Brindisi, 1 in provincia Bat, 1 in provincia Foggia, 2 in provincia Lecce.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 62.460 test. Sono 708 i pazienti guariti. 2949 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4072 così divisi: 1313 nella Provincia di Bari; 373 nella Provincia di Bat; 566 nella Provincia di Brindisi; 1044 nella Provincia di Foggia; 487 nella Provincia di Lecce; 258 nella Provincia di Taranto; 29 attribuiti a residenti fuori regione; 2 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia.

Per i Comuni della Provincia di Foggia, la Regione ha reso noto oggi le fasce in base agli attualmente positivi.

Foggia – San Giovanni Rotondo (con più di 120 casi in totale) – San Marco in Lamis – San Severo (“109 casi” in totale comunicati al 22 aprile 2020) – Torremaggiore (sotto 90 casi) nella fascia rossa: over51 casi (fascia rossa)

Cerignola, Manfredonia, Lucera, Troia, Bovino, Monte Sant’Angelo: fascia “21 – 50” casi

San Nicandro Garganico 11 – 20. Rignano – Apricena – San Paolo di Civitate – Zapponeta fascia 6 – 10. Dunque gli altri Comuni con zero casi, o 1-5 casi.