Covid, Verdi Manfredonia: “I grafici smentiscono Lopalco”

saggio a non abbassare la guardia”.

Sul messaggio finale siamo assolutamente concordi.

Però i grafici smentiscono Lopalco sulla fisiologicità delle oscillazioni. Questi grafici che abbiamo realizzato riportano i dati epidemiologici aggregati ogni 3 giorni (che garantiscono un consolidamento del dato).

La curva pugliese dei nuovi casi vede una discesa netta ed inequivocabile, mentre quella della nostra provincia si ferma ed anzi risale leggermente (se non ci fosse Foggia la Puglia sarebbe già vicina allo 0).

Mi spiace dottor Lopalco ma non possiamo credere alle sue parole. I casi sono 2. O la sorveglianza non è così massiva e i focolai non si riescono ad isolare o ci stanno degli untori, di manzoniana memoria, che vanno in giro dolosamente a trasmettere il virus. Noi pensiamo più al primo caso.

Quali sono stati e sono i difetti del sistema di sorveglianza sanitaria territoriale provinciale?

Personalmente abbiamo constatato come la sorveglianza sulle persone in isolamento sia stata labile e i tamponi pochi e tardivi. Se non ci autoisoliamo per le due settimane prescritte dal contatto con un positivo nessuna autorità (sanitari, protezione civile o forze dell’ordine) ce lo impone e se non si è responsabili anche noi potremmo (se positivi) contribuire a trasmettere il virus.

La ricostruzione delle catene di contagio a Manfredonia e in Capitanata non l’abbiamo praticamente vista”.

Innocenza Starace e Alfredo De Luca

Portavoce Verdi di Manfredonia