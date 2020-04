Fase 2. Assonautica “Linee guida durante il periodo Covid19”

Roma. Al fine di consentire una reale ripresa del settore del turismo nautico nella fase 2, per non pregiudicare l’intero ciclo annuale produttivo, è opportuno – nelle regioni nelle quali non sia già avvenuto – consentire ai proprietari e ai piccoli artigiani l’accesso a natanti, imbarcazioni e navi da diporto nei porti turistici e nei Marina. Ciò per approntare le imbarcazioni attraverso le attività di manutenzione necessarie per l’utilizzo delle stesse per la stagione estiva. A tal fine gli spostamenti da e per i cantieri, per prove in mare e per il raggiungimento dell’ormeggio presso un porto, un Marina, un cantiere nautico o un rimessaggio devono essere considerate come spostamenti necessari e quindi consentiti.

Questa azione, alla data odierna, è già in fase di attuazione in alcune regioni in conseguenza delle ordinanze emesse coerentemente con i DPCM in vigore. Nell’ordine la prima regione ad essersi attivata è stata la regione Lazio (Ord. 15 aprile 2020, n. Z00028), a cui è seguita la regione Abruzzo (Ord. n. 49 del 26 aprile 2020), la Liguria (Ord. n. 22 del 26 aprile 2020), la Regione Veneto (Ord. n. 43 del 27 aprile) e la Regione Puglia (Ord. N. Q214 del 28 Aprile 2020).

Il decalogo di Assoanutica Italiana – proposto al Governo e alle regioni che hanno già emesso l’ordinanza, suggerisce un insieme di raccomandazioni e indicazioni per operare nel pieno rispetto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti turistici, in special modo nei porti, marine e imbarcazioni.