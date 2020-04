Florovivaistico e lattiero caseario. Emiliano “Fondo da 2 milioni di euro”

. Si tratta di due importanti delibere che la Puglia ha approvato per far fronte alle difficoltà di due tra i settori maggiormente vessati dalla crisi congiunturale.

“Abbiamo approvato in Giunta due delibere per costituire un Fondo di 2 milioni di euro da destinare agli indennizzi dei floricoltori che hanno dovuto interrare il proprio raccolto e un altro Fondo da un milione di euro destinato agli allevatori che hanno subito riduzioni sensibili nei conferimenti del proprio latte ai caseifici – commenta il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano – In attesa che trovino piena attuazione i provvedimenti nazionali ed europei, che possano dare iniezioni di liquidità alle nostre imprese, la Regione Puglia ha recepito le indicazioni emerse nelle tante occasioni di confronto con associazioni e tecnici decidendo di sostenere direttamente questi due cruciali settori. L’istituzione dei due Fondi conclude Emiliano – ci consente di intervenire con misure ad hoc per sostenere le due filiere e sopperire alle gravi perdite subite degli operatori”.

“I nostri Uffici – fa sapere il direttore del Dipartimento regionale Agricoltura, Gianluca Nardone – provvederanno a definire le regole applicative in maniera conforme alle regole di utilizzo dei Fondi di Sviluppo e Coesione e della normativa sugli aiuti di Stato. Naturalmente il tutto sarà svolto nell’ottica della massima semplificazione per assicurare un celere trasferimento delle risorse ai beneficiari”.