Foggia “Attenzione alle riaperture degli esercizi commerciali per il 1° Maggio”

. Villani ricorda che la Provincia di Foggia conta ancora un alto numero di contagiati e, in questo momento, non ci si può permettere un allentamento dell’attenzione. Peraltro si ricorda che la Regione Puglia aveva emesso un’ordinanza che obbligava alla chiusura per il primo maggio. La preoccupazione del Sindacato riguarda poi i lavoratori e le lavoratrici che saranno sottoposti a stess e rischio contagio in una giornata che si annuncia di superlavoro. La chiusura nei giorni festivi è un atto di responsabilità nei confronti dei lavoratori, delle lavoratrici e dell’intera comunità foggiana. Filcams CGIL Foggia è al fianco dei lavoratori e delle lavoratrici che, ancora6 una volta, pagheranno un prezzo in termini di salute e tutela in nome del guadagno.