Ciao sono Matteo Nenna, vi scrivo per rendere noto alla cittadinanza che sto realizzando con stampanti 3D dispositivi per Covid-19, esattamente visiere e supporti per mascherina. Essendo il vostro portale molto seguito, volevo darne maggiore diffusione e metterle a disposizione gratuitamente. Qualora interessati all’iniziativa potete contattarmi (CLICCA QUI). Vi allego, inoltre, un video dimostrativo cui mi sono inspirato.

(Fonte sanmarcoinlamis.eu)