I bambini sanno che questi sono i giorni di Pandora e dei mondi possibili

Oggi sul canale youtube del gruppo di ricerca Amica Sofia (o in diretta facebook), in collaborazione con l’associazione bolognese Farfilò, si terrà un altro incontro di formazione per insegnanti dal titoloi è, che a vario titolo stanno seguendo gli incontri formativ ideati dal filosofo e docentesta contribuendo a definire il metodo/non metodo di Amica Sofia.

L’evento di oggi coinvolgerà anche gli studenti del Dipartimento di Scienze Umane dell’Università Lumsa di Roma, grazie all’impegno della pedagogista Gabriella Agrusti. Perché è importante che gli insegnanti seguano questi approfondimenti di diversi e noti esperti? Il relatore odierno sarà Walter Omar Kohan, professore di Filosofia dell’Educazione presso l’Università di Rio de Janeiro e presidente del Consiglio scientifico nazionale per lo sviluppo tecnologico, oltre che ex presidente Dell’ICPIC (consiglio internazionale per la ricerca filosofica con i bambini).

Con Kohan, e l’intero gruppo Amica Sofia-Farfilò, ripercorreremo il tema dell’infanzia e della filosofia, seguendo le linee guida del paradosso-Socrate. Kohan in un suo precedente libro dal titolo “La filosofia come paradosso” (Aracne, Roma), vuol arrivare a ridefinire in termini educativi due figure anche enigmatiche della filosofia: Socrate e Platone, le quali mostrano la trasmissibilità della filosofia e spalancano la strada a un rapporto fra allievo e maestro. L’enigma consiste nell’ individuare ciò che è libero e ciò che è determinato fra le parole del maestro e la scrittura dell’allievo. Il paradosso di Socrate è il paradosso di ogni insegnante di filosofia e di ogni insegnante in generale: aiutare a vedere senza mostrarsi! In fondo ogni allievo incontra Socrate proprio dove non c’è e dove dichiara esplicitamente e paradossalmente di non esserci. Nell’Apologia platonica (33a) il filosofo si difende dall’accusa pedagogica dichiarando di non essere un maestro pur “generando” allievi. Socrate vuole svegliare la città (rimaneggiando una vecchia metafora di Eraclito, nella quale anche lui vedeva l’insegnamento filosofico come il metodo per svegliare). Egli non insegna esplicitamente, un po’ come fa ogni maestro: esamina gli altri per esaminare sempre se stesso e le sue posizioni (il paradosso del filosofo, dell’io e dell’insegnamento).

La didattica del tempo sospeso dei giorni di pandemia prova a tener conto delle capacità potenziate del cervello dei bambini, rivolto all’immaginazione dei mondi possibili, anche quando questi sono contratti fra le pareti. Da dove arriva la costruzione di tali mondi? Deriva dalla facoltà di causazione dei più piccoli, spiegazione che contraddice notevolmente l’impostazione dello psicopedagogista Piaget circa la convinzione che i bambini siano precausali prima del loro ingresso a scuola. Come può esser utile tutto questo agli insegnanti? Il mondo controfattuale (“…fa buio perché è notte e la notte serve al riposo e ai sogni, tranne quando non ho il mal di pancia”) dei bambini – lo si tenga a mente – non ha bisogno di ricalcare i giorni in cui ci si sedeva fra i banchi, non ha bisogno di simulare – da parte di genitori o maestri – una normalità a tutti i costi nei tempi del delirio web. Per trasformare il web in una risorsa occorrerebbe sempre più far riferimento al paradosso Socrate: ci sono, ti guido, ma non ci sono; ricalco i tuoi passi per ridefinire meglio i miei di insegnante. I bambini sanno bene che questi sono i giorni di Pandora, dove le opportunità esistono nel vaso e per fortuna…non sempre sono sciagure. Si consiglia anche la visione dell’Abecedario per l’Infanzia, a cura di Kohan per la Cinead, nel progetto di Ricerca dell’Università Federale di Rio de Janeiro, tradotto in tutte le lingue: la trad. italiana è a cura di Dorella Cianci e Stefano Oliverio. https://www.youtube.com/watch?v=hufZrr5–QE

Dorella Cianci