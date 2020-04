La storia. Manfredonia.”Sono tornata a dipingere dopo anni. E’ nata una collezione”

Manfredonia, 30 aprile 2020. “La logica vi porterà da A a B. L’immaginazione vi porterà dappertutto“. Quando le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria possono originare la riscoperta di passioni celate, quando l’immaginazione può diventare anche un’occasione di lavoro.

Giusy Trigiani, di Manfredonia, “riprende a disegnare e a dipingere dopo 30 anni dall’ultima volta che lo aveva fatto”. “Adoro fare la differenza nella vita delle persone. Adoro condividere esperienze di cui altri potrebbero trarre beneficio. Fondamentalmente amo ispirare le persone a provare qualcosa di nuovo. In questo momento della nostra vita così nuovo e difficile da gestire – scrive a StatoQuotidiano – , ho creato uno spazio tutto è solo per me, riprendendo a disegnare e poi a dipingere, e tutto ciò che al di fuori di questo spazio mi sembrava cupo e grigio sulle mie tele ha preso vita.

“I colori implodevano nella mia anima e finalmente sono esplosi liberandola”

“I colori implodevano nella mia anima e finalmente sono esplosi liberandola“. “Ogni sfumatura è un cambiamento delle nostre emozioni è un nuovo modo di guardare la vita superando i confini della nostra mente”. “Spesso i miei amici mi chiamano e mi chiedono di creare qualcosa per loro, che sia un quadro o un oggetto per la casa o un accessorio per se stessi, ed è per questo motivo che ho deciso di incorporare altri miei lavori e passioni che costituiscono uno stile di vita e hobby”.

Dunque il contatto inaspettato. “Un sito online mi ha contattato proponendomi di creare per loro una collezione che prende il nome ART WEAR con i miei dipinti. Il sito si chiama shopinamalfi.com. Non so cosa succederà ma di sicuro so che non è mai troppo tardi per ricominciare e che non bisogna mai e dico MAI abbandonare i propri sogni”.

L’arte secondo Giusy. “Perchè mi piace l’arte? Non saprei dare una risposta logica a questa domanda; per la mia visione, l’arte non è dettata dalla logica ma dall’immaginazione, dall’io interiore. Amo disegnare da sempre e, forse, se la vita non mi avesse messo alle corde, avrei sicuramente percorso una strada diversa“. “In questi giorni di solitudine forzata mi sono resa conto che una parte di me stava implodendo e allora ho ripreso a disegnare e a colorare tutto in un modo eccessivo usando colori contrastanti su volti di donne“.

“Forse ogni donna mi appartiene, occhi chiusi, occhi aperti..”

“Forse ogni donna mi appartiene: occhi chiusi, occhi aperti, fiori piume foulard un insieme di piccole cose che esprimono uno stato d’animo nascosto”. Questo perché “l’arte è proprio questo dire e trasmettere a chi la guarda qualcosa di nuovo, andare oltre i propri confini mentali, e dire eccomi qua io sono tutto questo e forse anche tu che guardi potenzialmente lo sei. L’arte cura l’anima di ognuno di noi“.

