Manfredonia. Aiuti alimentari per l’emergenza coronavirus. Nuova erogazione a maggio

Si comunica che si è concluso l’esame anche delle domande per la concessione del buono spesa per aiuti alimentari di cui alla deliberazione Commissione Straordinaria n. 45 del 9 aprile 2020 e la cui scadenza di presentazione era stata fissata al 17 aprile 2020. Sono stati consegnati gli ultimi buoni ai soggetti interessati. Restano da definire solo alcune pratiche pendenti.

Di seguito i numeri relativi alla procedura, comprendendo anche la prima fase e le pratiche a suo tempo sospese e di seguito definite.

Domande pervenute alla scadenza del 17 aprile 2020: n. 1.787. Domande esaminate: n. 1.787. Domande accolte: n. 1.221

Domande respinte per duplicazione istanza, inammissibilità, ritiro istanza : n. 540

Domande sospese per attesa riscontro da parte dei richiedenti: n. 26

Valore buoni spesa erogati: € 302.700,00

Inoltre, si comunica che la Commissione Straordinaria, con deliberazione in data odierna, ha altresì previsto la erogazione di ulteriori buoni spesa ai soggetti ammessi, al fine di poter replicare l’intervento di sostegno economico per l’immediato futuro. Per fruire dei nuovi buoni i beneficiari non dovranno porre in essere alcun adempimento; ad ognuno dei soggetti ammessi sarà recapitato a casa il plico con i nuovi buoni spesa, la cui validità è estesa al 30 giugno 2020. La distribuzione avverrà al più presto, appena predisposti i nuovi plichi per i soggetti interessati.

A ciascun beneficiario saranno erogati buoni spesa per l’importo riportato nella tabella che segue:

importo buono prima erogazione € 100,00 nuovo buono € 80,00 importo buono prima erogazione € 150,00 nuovo buono € 120,00 importo buono prima erogazione € 200,00 nuovo buono € 160,00 importo buono prima erogazione € 300,00 nuovo buono € 240,00 importo buono prima erogazione € 400,00 nuovo buono € 340,00

Manfredonia, 30 aprile 2020

La Commissione Straordinaria

Piscitelli – Crea – Soloperto

30/04/2020 ore 18:19