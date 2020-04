Manfredonia, Bordo: “Ci vogliono gradualità e precauzione. Ha ragione Conte”

“Ha ragione il presidente Conte: non ci possiamo permettere un allentamento generale delle misure di restrizione già a partire dal 4 maggio, visto che siamo ancora troppo dentro la pandemia. Ci vuole gradualità e precauzione, e ogni scelta deve essere fatta guardando all’andamento del contagio per evitare il rischio che torni ad aumentare in modo incontrollato.. Per gestire un’emergenza come questa, ci sarebbe bisogno di collaborazione tra maggioranza e opposizione, come sta avvenendo in quasi tutti gli altri Paesi. Da noi è invece impossibile: alcune forze politiche della minoranza, come Lega e Fratelli d’Italia, anziché far prevalere l’interesse nazionale e stringersi intorno al governo, pensano solo ed esclusivamente alla propaganda ed al proprio tornaconto. D’altronde, la disinvoltura con la quale sono passate dalla posizione di chiudere tutto a quella opposta di riaprire tutto ne è la dimostrazione. Ma così non si fa il bene dell’Italia e degli italiani“.

Lo riporta il deputato del Partito Democratico Michele Bordo.