Manfredonia, dipendente Supermercato cade durante lavoro: prognosi riservata

, 01 maggio 2020. Come anticipato , undi un Supermercato di Manfredonia è rimasto ferito in seguito a una caduta, causata probabilmente da una buca del manto stradale, avvenuta ieri pomeriggio verso le ore 13.45/14.

Privo di conoscenza, l’uomo è stato soccorso prima dai colleghi, in seguito dal personale del 118 di Mattinata. Sul posto gli agenti del Commissariato di P.S. di Manfredonia, l’Ispettorato del Lavoro, personale dello Spesal (Servizio Prevenzione e Sicurezza e Ambienti di Lavoro) dell’Asl di Foggia.

L’uomo, di circa 50 anni, ha urtato violentemente la nuca sull’asfalto. I sanitari del 118 hanno trasportato il dipendente dell’attività nell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. L’uomo è in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.