Manfredonia. “Manca la seconda ambulanza? C’è il rischio di pagare solo le onoranze funebri”

L’ennesimo episodio. Stamani, 30 aprile, dopo le ore 13, un uomo – dipendente di un supermercato – ha accusato probabilmente un malore e si è accasciato al suolo. Chiamate, tensione, impossibilità di intervenire, fino all’arrivo del personale 118 da Mattinata. Mattinata, circa 16.5 km da Manfredonia, con relativo tempo per giungere sul luogo dell’intervento. Dopo l’attesa e le chiamate, il personale è arrivato sul posto per prestare le cure necessarie. Non si hanno al momento ulteriori notizie.

La politica è assente. In considerazione di passati decessi, interventi dopo ore (causa l’intervento in corso dell’unica postazione a disposizione), la domanda resta la stessa: perchè nessuno fa niente per risolvere una problematica che mette a rischio la vita dei cittadini? Cosa ha fatto finora la politica, a livello locale, provinciale e regionale, per risolvere definitivamente la criticità in questione? Cosa hanno fatto e potrebbero fare i cd ‘rappresentanti delle comunità’, sostenuti economicamente ogni mese per tentare di dare risoluzione alle istanze delle collettività?.

“La tutela della sicurezza e della salute dei cittadini non va collegata alla compatibilità economica degli interventi”, dice a StatoQuotidiano l’esecutivo USB Foggia Mangia Santo. “La salute è un diritto costituzionale, chi dirige la sanità deve tenere conto dei diritti costituzionali di ogni cittadino. La seconda ambulanza a Manfredonia, come altrove in Capitanata? Da quando è nato il 118 in Puglia (nel 2003), una delle ultime regioni ad allinearsi al servizio, c’era il pericolo che la Regione perdesse dei finanziamenti. Diciamo che si partì in modo approssimativo, fu una forma di logica del ‘Province, abbiamo ricevuto i fondi, ecco tenete e vedete cosa farne‘. Cosa si pensò al tempo? Di affidare il servizio alle associazioni di volontariato, tanto per risparmiare a livello economico, quanto per problematiche di mezzi e personale, non essendo possibile fare delle assunzioni”.

Focus associazioni. “Le associazioni possono avere massimo 4 contrattualizzati, il resto fa riferimento al volontariato. La postazione deve essere essere garantita h24. Ricordo – continua Mangia – che la figura dell’infermiere professionale non può essere esternalizzata, e non c’è il rimborso per il servizio infermieristico. Come USB sono 15 anni che chiediamo l’internalizzazione del personale, in Capitanata, del servizio di emergenza urgenza del 118″.

I rischi per i cittadini con la presenza di una sola postazione. “Certo – continua Mangia – che ci mettono tempo a comprendere l’orografia del territorio, parlo di chi prende le decisioni. Ricordo nuovamente che tutti i Comuni in Capitanata hanno un’unica postazione del 118, ad esclusione di Foggia, dove ce ne sono 4. Ma il territorio non è omogeneo nell’intera Provincia. Per Manfredonia: al di là dell’incremento dell’utenza nel periodo estivo, anche nella fase di normalità, due postazioni rappresentano il minimo”.

“Politica immobile ma i cittadini idem.” Perchè non si fa nulla? Certo, la politica, ma credo che manchi un reale movimento dei cittadini. Penso al Covid: si fossero bloccati con proteste, interventi, i tagli scriteriati alla Sanità in Puglia – partiti con Fitto, proseguiti con Vendola ed Emiliano – non ci sarebbero stati nel modo in cui ci sono stati. Il Covid – dice Mangia – dovrebbe dare la possibilità alle comunità di ridisegnare, rianalizzare la Sanità in ottica differente. Lo spero. Spero che non ci si dimentichi tutto al termine dell’emergenza sanitaria”.

I costi per una seconda postazione.”Allora, una postazione completa ha un costo di circa 400/450mila euro, e comprende: mezzo, 5 soccorritori, 5 autisti, 5 infermieri, 5 medici. Se invece si passa a un’automedica (con solo autista e medico), il costo passa a circa 140/150mila euro”.

La proposta. “Se si ridisegna l’intero servizio del 118 in Capitanata (42 postazioni in totale, ma in alcune mancano ancora infermieri e medici), è possibile dotare una seconda postazione in alcuni centri. Ad esempio, si può intervenire sui medici, sul personale, sui mezzi. La maggior parte delle chiamate, dell’utenza, non fanno riferimento a codici rossi, molti sono bianchi. Una proporzione ufficiosa? 30/40% chiamate per codici bianchi, 50% gialli, il resto codice rosso. Per questo, bisogna riorganizzare il servizio, e lasciare i medici sulle ambulanze solo nei centri dove c’è utilità per l’intero servizio, per il resto si può tranquillamente utilizzare l’automedica (medico più autista, con un costo come detto pari a circa 150mila euro).

“Circa 10 anni fa, presentammo un progetto come USB (ci fu un grande lavoro di un infermiere di Vico del Gargano, il sig. Gianfranco Gentile), ma è rimasto nel cassetto. Cosa sarebbe costato in più il nostro progetto, rispetto a quanto spendevano, per dotare di una seconda postazione altri centri? Solo 400.000 euro. Chi deve decidere, nell’ordine: Emiliano, Montanaro, Piazzola in Provincia di Foggia, intervenga, e lo faccia presto. Si parla della salute dei cittadini”.

