Manfredonia, niente 1° Maggio ma il Covid-19 questa volta non centra

ANCHE il Primo maggio, festa del lavoro, salterà come sono saltate tutte le ricorrenze civili e religiose che cadenzano la vita dei popoli. Anche questo appuntamento storico. E’ dall’inizio dell’anno che questo terribile virus sta condizionando la vita di mezzo mondo, forse anche di più. Ha appiattito tutto, eliminato ogni espressione di vitalità della gente, ogni forma delle esperienze accumulate. C’è solo lui, quel virus maledetto con la sua costante minaccia di morte.

NON ci sarà la tradizionale celebrazione di una festa emblematica che esalta l’attività dell’uomo che meglio e più lo gratifica, il lavoro appunto. Il coronavirus ha comandato di no. Un “no” che tuttavia non riesce a nascondere le deficienze di realtà che con il lavoro hanno un rapporto difficile. Come è il caso di Manfredonia. Sono ormai diversi anni che la Festa del lavoro i manfredoniani la vedono solo sul calendario, evidenziata in rosso. Non la celebrano più per il semplice ma doloroso motivo che di lavoro non ce n’è, l’occupazione è scesa, come attestano le statistiche, ai minimi termini storici, sintesi di un tessuto economico sottosviluppato, in regressione. Una discesa iniziata e andatasi progressivamente accentuando, dopo la chiusura traumatica dello stabilimento Anic-Enichem che per circa un ventennio aveva fatto pensare ad un sicuro sviluppo di un territorio atavicamente sterile di attività lavorative, a parte l’agricoltura e la pesca peraltro praticate allo stato primitivo. Una illusione che ebbe un sussulto con il ricco Contratto d’area che portò su queste sponde una sessantina di aziende che sono, dopo qualche anno, sparite con non poche colpe in loco.

SONO stati quelli gli anni in cui la Festa del lavoro è stata celebrata con tutti i crismi, con i cortei colorati di bandiere sindacali e affollati da lavoratori a sfilare per le vie della città. Da anni tutto è silenzio. I sindacati defilati. Non c’è stata alcuna iniziativa che parlasse di lavoro, di occupazione. Tante parole e promesse tutte finite nel vuoto. La città alla deriva. La gente, i giovani sempre più numerosi partiti per altri lidi. La Festa del lavoro un ricordo sempre più sfumato. La città disintegrata in mille cocci che una Commissione straordinaria sta cercando di rimettere insieme. Operazione resa ancor più ardua e complicata per l’arrivo dello tsunami Covid-19.

A RIASSUMERE la situazione è ancora una volta l’arcivescovo padre Franco Moscone: “Il virus che ha colpito la salute delle singole persone, ha colpito anche la salute sociale della gente del Gargano, soprattutto città popolose come Manfredonia. Ha colpito le famiglie con la diminuzione del lavoro, ha colpito la società nel suo insieme. Eravamo già in un territorio difficile sul fronte del lavoro, con tanti disoccupati, figuriamoci oggi. Ovviamente con la crisi sanitaria ed economica sono notevolmente aumentate le richieste di aiuto, e credo che aumenteranno ancora, soprattutto se questo periodo si dovesse allungare. Le file ai centri di ascolto e alle mense dei poveri sono sempre più lunghe. I nuovi poveri aumentano, la situazione diventa sempre più critica”.

A cura di Michele Apollonio