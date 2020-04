Manfredonia. “Siamo figli delle stele”

Il lockdown non può e non deve chiudere la mente e gli occhi delle persone. Questo periodo in cui tutto è più slow e fa assaporare il valore ed il piacere delle “piccole cose” – di cui per la fretta ne ignoravamo l’esistenza o impariamo a scoprirne di nuove -, anzi, deve servire per guardare oltre ed iniziare a ridisegnare road map della propria vita e quella della città. Da questa “semplice” constatazione parte la propostaovvero l’invito a(i soggetti coinvolti nella proprietà e nella gestione del Castello che ospita il Museo Archeologico Nazionale) ad aprire virtualmente il prezioso scrigno delle

Sono anni, infatti, che ai cittadini di Manfredonia, ai visitatori ed agli studiosi è negato l’accesso al più importante lascito del passato. Lastre di pietre (per le quali è stato anche avviato l’iter per la candidatura Unesco come patrimonio dell’umanità) sulle quali i nostri avi hanno inciso per sempre la propria identità. E creatività. Manufatti d’arte che hanno attraversato più di 2.500 anni di storia per ritrovarsi a prendere polvere nelle sale di un Museo da troppo tempo chiuso al pubblico per lavori.

“Pop_Offine Popolari”, dunque, propone un appuntamento in diretta streaming che ci faccia tornare a vederle, queste Stele, ormai abbandonate a filmati di repertorio che fanno tenerezza; un webinar che, con la voce dell’esperto, ce le racconti di nuovo, facendocene riscoprire l’incanto.

Così, in un sol colpo, cadrebbero i limiti legati alla sicurezza ed all’insufficienza dei custodi, e inaspettatamente, all’improvviso, si rifarebbe luce in una Sala del Castello che sogniamo riaperta da tempo. Un evento che potrebbe ampliarsi alle altre sale del Museo e diventare materiale didattico, nei tempi in cui al distanziamento sociale non deve fare seguito quello culturale.

La proposta nasce anche dalla constatazione della disponibilità e dell’operatività sulla fruibilità dei siti culturali dimostrata negli ultimi anni dal Direttore Alfredo De Biase, che in diverse occasioni ha dialogato con il territorio per l’organizzazione e promozione di eventi ed appuntamenti di forte impatto sull’opinione pubblica e sui media.

“Figli delle Stele” è un modo per tornare a reimpossessarci della nostra Storia, nei giorni in cui la Storia sembra essersi fermata di colpo. Un’occasione per tornare a riflettere su un sistema, quello culturale e artistico, spesso ai margini delle preoccupazioni e delle pagine di decreti ed ordinanze straordinarie, nonché porre solide basi per la ripartenza dell’offerta turistica, tassello fondamentale dell’economia e dell’occupazione locale. E come dice un vecchio adagio: “Se la fortuna non bussa, allora tu costruisci una porta”.

