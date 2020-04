Manfredonia, “soccorritore volontario sventa furto alla postazione 118”

Attraverso una segnalazione anonima a Foggiatoday.it , è stato segnalato un tentato furto alla postazione 118 di Manfredonia, gestita dall’Avm di Margherita di Savoia. I fatti sono accaduti “lo scorso lunedì alle 5.30 del mattino, approfittando dell’assenza dei sanitari impegnati in un soccorso”. “Il furto è stato sventato solo grazie all’intervento di un soccorritore volontario, il quale si era recato prima sul posto di lavoro (come sua consuetudine) e, dopo essere entrato in postazione, è stato aggredito alle spalle ed ha intrapreso una colluttazione con uno dei due balordi riuscendo a mettere loro in fuga”.