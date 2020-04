Padre Moscone a StatoQuotidiano “Durante emergenze, politica deve assumersi responsabilità”

Manfredonia, 30 aprile 2020. “Sì, non si tratta di perdere il credo ma i credenti. Il tener chiuso i luoghi di culto, sebbene siano rimasti aperti per la preghiera personale e per un passaggio, sono finalizzati al non perdere – perchè il rischio è grave – le persone, i credenti. Sono preoccupato più per questo, che per la perdita del credo e della fede”. Intervista in esclusiva di StatoQuotidiano con Padre Franco Moscone, Arcivescovo di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo: coronavirus, apertura chiese e luoghi di culto, accuse al Papa, ruolo della politica e devozione a San Michele Arcangelo.