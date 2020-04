Riuniti, Cicolella e Ragni “Ospedale focolaio, dal 4 Maggio rischio nuova debàcle”

– Dopo l’ultimo contagio di un medico del Policlinico Riuniti di Foggia, che va ad aggiungersi al focolaio in Medicina universitaria e i diversi casi di contagio tra medici, infermieri e operatori in altri reparti, il coordinamento dei comitati provinciali di Italia Viva Foggia lancia l’allarme su una situazione che rischia di assumere proporzioni incontrollabili.

“Ogni giorno, ormai, un sanitario e di conseguenza la sua famiglia risulta positivo, bisogna fare chiarezza sui presìdi perché sono palesemente inadeguati – affermano Rosa Cicolella e Aldo Ragni, coordinatori provinciali di Italia Viva Foggia -. Con un ospedale focolaio, a quale ripartenza la provincia di Foggia può pensare il 4 Maggio? Tra due settimane rischiamo di trovarci in una situazione peggiore di prima con conseguenze inimmaginabili per il nostro territorio”.

L’appello a una maggior chiarezza e sicurezza nel nosocomio foggiano arriva alla vigilia del 4 Maggio, data in cui si allenteranno le misure restrittive decise dal Governo con la “Fase 2” del Covid-19: “La riapertura di alcune attività e il conseguente aumento della gente in circolazione avviene alla carlona, senza alcuna misura che garantisce sicurezza negli ospedali, screening e tamponi – continuano Cicolella e Ragni -. Vogliamo un piano di sicurezza nei presìdi sanitari prima del 4 Maggio perché in caso di nuove emergenze saranno i primi luoghi a essere sotto pressione”.

Intanto, il coordinamento dei comitati provinciali di Italia Viva sostiene “Italia Semplice”, la campagna informativa di Italia Viva per snellire le procedure burocratiche che ingessano il Paese. L’obiettivo è “raccogliere l’esperienza di tutti i cittadini, dei professionisti e delle imprese che si trovano a dover fronteggiare le difficoltà di un sistema ormai bloccato e immobile”. Si può scrivere alla mail italiasemplice@italiaviva.it per segnalare una procedura che potrebbe essere migliorata o cancellata.