Antiche tradizioni sipontine. Tre maggio, festa della Santa Croce

Nel paragrafo 2 del Capitolo XIV del Libro Rosso dell’Università Sipontina (1740) è sancito: Item che il mercato grande del mese di maggio che incomincia la mattina delli tre del detto mese di maggio, festa della Santa Croce, e dura otto giorni continui, e così sono franche tutte le mercanzie che vengono tanto per mare quanto per terra e che si vendono e comprano fra essi otto giorni, riserbato però il mal denaro, che paga lo formaggio, ricotta, carne salata, le buccerie, e l’oglio, che viene, ed esce per mare.

Ed al paragrafo 3 viene detto che in questo periodo di tempo “la giurisdizione della Regia Corte in luogo d’esercitarsi dalli Regi Governatore e Giudice della medesima, s’esercita per detti otto giorni dalli predetti Mastri Mercati.”

Ed il tutto, secondo quanto narra lo Spinelli, avveniva presso la chiesa di S. Croce (oggi del Ss.mo Redentore) posta “extra moenia”.

Di questo toponimo si ha notizia, per quanto ci consta, sin dal 1620, subito dopo il sacco turchesco, ove è ubicato l’omonimo ospedale (Atti notarili). Con il tempo. questo luogo è divenuto sede del lazzaretto, con annesso cimitero retto dalla Congregazione di Santa Croce (da non confondersi con il cimitero voluto dall’arcivescovo Francone, alla fine del sec. XVIII, “cimitero vecchio”), appunto. Lazzaretto che ha funzionato anche agli inizi del sec. XX in occasione dell’epidemia della “spagnola”.

E presso questa chiesa si usava andare, nel giorno della festività, fino alla metà del secolo scorso, per la gita fuori porta.

Ci sembra interessante quanto si apprende dalla delibera consiliare n. 73, del 25 maggio 1882, che tratta della richiesta di concessione di suolo pubblico da parte dell’appaltatore dei lavori al porto ed alla ferrovia.

Oltre ai toponimi ivi indicati, la delibera ci mette a conoscenza che la cava della Croce, ora ben mascherata dall’edificio scolastico e dalla scalinata, viene aperta proprio in occasione dei lavori che devono effettuarsi per il porto e per la ferrovia

“Il sig. Dramis fece una domanda per tre concessioni di suolo, l’una diversa dall’altra, ed esibì i relativi tipi delle località. La prima riguarda mq 5608 di suolo sotto al colle di S,ta Croce comprendendo quello spazio racchiuso fra il ponte della strada Manfredonia-Foggia, l’orto di Simone, dieci metri sotto la colonna della Croce, ed in linea retta quattro metri distante dalla casetta di Castriotta e metri 17 dal cimitero vecchio. Su questo suolo vorrebbe fare un’escavazione cominciando dal piano di campagna del ponte e terminando ad un livello, lasciando le pareti a scaglioni. Costruirà pure una fornace provvisoria per calcinare la pietra ivi escavata.

La seconda riguarda la concessione di mq 29,25 di suolo nel demanio Mezzanella, al luogo detto S. Lazzaro per una esatte, già da lui abusivamente edificata, senz’alcuna autorizzazione e serviente per uso di polveriera. La terza riguarda la concessione di mq 27,34 di suolo nel demanio Mezzanella al luogo detto Spuntone, attiguo al magazzeno de’ sig. Gatta, per una casetta già da lui abusivamente edificata, senz’alcuna autorizzazione e serviente per uso di fucina”.

Il consiglio approva la richiesta, ponendo, però, delle condizioni che sono descritte nella stessa deliberazione.