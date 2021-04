Covid Puglia: altri due casi di “brasiliana”, abbassata età media in Rianimazione

Bari, 30/04/2021 – Ora la Puglia trema per le varianti. A partire da quella brasiliana, sono infatti tre i casi totali fin qui registrati, dopo il primo contagio accertato a Foggia. Ad essere stati colpiti dalla variante brasiliana due 50enni, uno in provincia di Bari e l’altro in provincia di Taranto. Per il momento non si registrano casi legati a quella indiana, ma la soglia di allerta è al massimo.

Al Policlinico di Bari sono al momento ricoverate 60 persone in Rianimazione, l’età media dei pazienti è calata drasticamente rispetto alle precedenti ondate. Sono diversi i 40enni intubati, a causa proprio del dilagare delle varianti.