Covid, Puglia dal rosso al giallo in 14 giorni: in mattinata il responso

Bari, 30/04/2021 – (ilquotidianoitaliano) Da rossa a gialla in 14 giorni. La Puglia si appresta, qualora tutte le previsioni fossero confermate, a cambiare nuovamente colore dal 3 maggio, a lasciare la zona arancione e a raggiungere le altre Regioni nella fascia con meno restrizioni. Anche l’assessore alla Sanità, Pierluigi Lopalco, è ottimista sul passaggio in zona gialla. I numeri sono dalla parte della Puglia: i contagi sono calati, la campagna vaccinale è una delle migliori d’Italia, l’indice RT è sotto la soglia dell’1, l’incidenza è inferiore ai 250 casi ogni 100mila abitanti e l’occupazione dei pazienti covid in terapia intensiva, secondo l’ultimo report dell’Agenas, è del 39%.

Dopo aver sfiorato il giallo già nella precedente settimana, la Puglia ora vede il traguardo davvero vicino. La decisione, dopo il consueto monitoraggio settimanale della Cabina di regia, è attesa entro la mattinata. A sperare sono bar e ristoranti, che potranno riaprire al pubblico (i ristoranti potranno farlo anche di sera all’aperto), ma anche il calcetto e gli sport di contatto sono pronto a ripartire. La luce in fondo al tunnel, dopo settimane buie, si inizia davvero a vedere. (ilquotidianoitaliano)