Discariche abusive e rifiuti abbandonati: cose da sapere

Abbandonare i rifiuti all’aperto o in luoghi abbandonati è uno dei gesti più incivili. La diffusione di tale condotta è dovuta non solo all’ignoranza ma anche al costo di gestione dei rifiuti. Per contrastare il fenomeno sono state introdotte delle leggi ad hoc, che prevedono delle sanzioni specifiche per i trasgressori. In base all’art. 192 del D.L.vo 152/06, in caso di violazione del divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, il soggetto che ha trasgredito le regole è obbligato a rimuovere i rifiuti e a ripristinare la situazione iniziale. Egli, dunque, deve provvedere a liberare l’area entro un determinato termine, previsto dalla normativa.

Seguendo l’orientamento giurisprudenziale, il legislatore ha previsto i soggetti che sono responsabili in solidi con colui che ha commesso la trasgressione e i casi in cui ricorre tale corresponsabilità. In particolare, il caso in cui il proprietario del fondo o il suo gestore, se diverso da colui che compie l’illecito, è destinatario dell’ordine ma solo se ed in quanto sia stato, con il proprio comportamento (doloso o colposo), compartecipe del fatto.

Diverso è il caso dell’abbandono dei rifiuti in una strada di un comune. In tal caso la rimozione spetta al comune. Nel caso in cui, invece, la strada in cui vengono abbandonati non sia comunale, allora bisogna individuare il gestore della stessa.

Rifiuti abbandonati: le situazioni tipiche

Ci sono varie circostanze in cui gli scarti non vengono gestiti in modo scorretto, a discapito della collettività. Uno degli esempi è lo smaltimento macerie.

L’impatto sull’ambiente è notevole mentre le conseguenze sulla salute sono numerose. Non è un caso se il diffondersi delle discariche illegali comporti dei grandi costi sociali ed economici. Bruciare i rifiuti provoca un alto tasso di inquinamento atmosferico, dato che genera una grande quantità di diossina che va a contaminare l’aria, l’acqua e la natura nel suo insieme. Questa pratica è molto antica ma oltre ad essere nociva, è anche illegale.

Abbandonare i rifiuti lungo le strade, nei prati o in zone abbandonate provoca danni ingenti all’ambiente, a cominciare dalle aree verdi. Inoltre, il recupero delle aree occupate abusivamente dalle discariche comporta degli oneri legati alle operazioni di bonifica e alla manutenzione necessaria per rimuovere i rifiuti. Un’altra cattiva pratica è quella di abbandonare i rifiuti all’esterno delle campane o dei contenitori assegnati. Tale condotta è vietata, oltre ad essere poco civile.

Uno dei modi per contrastare la diffusione delle discariche abusive e l’abbandono dei rifiuti è la raccolta differenziata. Una buona pratica che può essere adottata in qualsiasi ambito, da quello domestico fino ai luoghi pubblici come i cimiteri. Separare i vari tipi di rifiuti consente di gestirli in modo adeguato e di evitare il diffondersi di discariche abusive. Infine, per evitare il diffondersi dell’abbandono illecito dei rifiuti è opportuno informarsi adeguatamente sui regolamenti comunali riguardanti lo smaltimento dei vari tipi di rifiuti, da quelli urbani a quelli ingombranti. Soltanto in questo modo, le amministrazioni saranno in grado di affrontare al meglio la questione e offrire una risposta concreta al cittadino. (NOTA STAMPA)