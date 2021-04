Foggia, 30 aprile 2021. La rivista Scientific Report ha ospitato lo studio condotto da Agorà, una delle eccellenze di Capitanata, il cui l’obiettivo è valutare l’effetto degli elementi climatici sulla diffusione del Sars-Cov2.

A condurlo studenti dai 14 ai 20 anni, sia liceali che universitari, guidati dal presidente Antonio Tucci. I loro nomi sono Alessia Spada, Francesco Antonio Tucci, Aldo Ummarino, Paolo Pio Ciavarella, Nicholas Calà, Vincenzo Troiano, Michele Caputo, Raffaele Ianzano, Silvia Corbo, Marco de Biase, Nicola Fascia, Chiara Forte, Giorgio Gambacorta, Gabriele Maccione.

Stato Quotidiano ne ha incontrati tre, Marco de Biase, Vincenzo Troiano e Gabriele Maccione, per registrare le loro impressioni su questo prestigioso lavoro.

«Agorà scienze biomediche è un’associazione no-profit nata nel 2002 e formata da tre anime: la formazione, la ricerca e la divulgazione scientifica», racconta Vincenzo Troiano, uno dei giovanissimi ricercatori.

«Per quanto riguarda la prima anima, Agorà individua le eccellenze del territorio e fornisce loro gli strumenti adatti a svilupparne le potenzialità. Questi ragazzi vengono introdotti precocemente all’attività di ricerca e di laboratorio, con lo scopo ultimo di insegnare loro il mondo della ricerca e magari pubblicare su riviste scientifiche, già prima del loro accesso all’università. Infine, riguardo la divulgazione, Agorà ha costituito un canale Youtube che ad oggi conta oltre 40milioni di visualizzazioni e centomila iscritti, divenendo così il primo canale nazionale di medicina ed uno dei primi 5 in ambito educational», conclude.

Qualche nozione sul lavoro made in Foggia che ha riscosso l’apprezzamento della rivista Scientific Report, lo fornisce Gabriele Maccione, che dice: «Il nostro studio condotto su scala mondiale ha dimostrato un’importante correlazione tra fattori climatici e Covid19.

Tra questi, i più importanti sono sicuramente l’irraggiamento solare, la temperatura, l’umidità, le precipitazioni e la pressione atmosferica. Crediamo che anche fattori di tipo demografico possano essere importanti e l’analisi statistica ce lo ha confermato. Infatti, nonostante i fattori climatici risultino essere più importanti rispetto a quelli demografici, in alcuni casi, questi, se vengono sommati ad altri fattori quali ad esempio la sanità, riescono a superare la protettività che potrebbe avere un clima favorevole. Un esempio è l’India, uno stato caldo che, nonostante ciò, subisce gli effetti negativi della pandemia»

Perché un approfondimento sul temutissimo virus? Lo spiega Marco de Biase: «L’idea di intraprendere uno studio sul Sars-cov-2 nasce all’incirca un anno fa, qualche mese dopo il primo lockdown. L’idea viene fuori da un’ipotesi, ovvero il fatto che potesse essere presente una correlazione tra fattori climatici (all’inizio pensavamo alla temperatura) e diffusione della pandemia. Così abbiamo deciso di organizzarci in gruppi per ricercare dati riguardanti fattori climatici, come vento, temperatura e umidità relativa, e fattori demografici, ovvero l’intensità di popolazione di ogni Stato, in modo che questi dati potessero essere comparati con quelli dei nuovi infetti percentuali in ogni nazione, per vedere se ci fosse qualche correlazione tra questi fattori presi in esame e la diffusione del virus.

Così tutti i giorni, a coppie ci organizzavamo per andare su siti come Nasa e Cia per estrapolare questi dati. Nonostante le difficoltà date dalla distanza, siamo riusciti a portare a termine questa ricerca che ci ha dato enormi soddisfazioni».

Una soddisfazione che parte dalla sede madre di Lesina, attraversa le aule di San Severo e Foggia (nuovo dipartimento di Biotecnologie dell’università) per investire tutta la Capitanata, che con grande orgoglio mostra alcuni dei suoi ragazzi migliori.

Ricordiamo che Agorà è un’esperienza formativa di eccellenza per bambini e ragazzi dotati di alto potenziale intellettivo ed interesse per le materie scientifiche, e che ha accordi e collaborazioni con numerosi partner che assicurano agli studenti esperienze significative in laboratori scientifici, stage in Italia e all’estero, oltre a guida e sostegno nel mondo della ricerca. Tra i suoi partner l’Università di Foggia e l’ITES Fraccacreta.