Manfredonia. La Primavera: quando Madre Natura si diverte

Manfredonia, 30 aprile 2021. La Primavera, una stagione che non si smentisce mai. Per chi ama la natura, questo è il periodo ideale per andare a fare delle escursioni in campagna e in collina. In particolare quest’anno, data la stagione invernale molto piovosa, la fioritura delle piante spontanee nel nostro agro è stata spettacolare: Orchidee, margherite, papaveri, malva, camomilla, gigli, ferule, asfodeli (bianchi e gialli), ginestre, cardi, ed altre piante (alcune nate sugli arenili), sono cresciute in modo rigoglioso e a dismisura.

Anche per le verdure spontanee mangerecce e gli asparagi selvatici, è stata un’annata da ricordare per la grande abbondanza.

Delle ferule, tratterò l’argomento, in un prossimo articolo. Ho inserito nel presente scritto, brevi video clip e foto scattate quest’anno in vari luoghi del nostro territorio, dalle zone arenili, alle zone incolte sia in pianura sia in zona collinare.

La cosa sorprendente di quest’anno, è l’altezza raggiunta dalle piante, sicuramente dovuto alle abbondanti precipitazioni invernali cadute sul nostro territorio e che tuttora continuano. Le praterie, di papaveri, di margherite, di asfodeli, di ferule e di gigli, di malva e camomilla, sono di una bellezza mozzafiato.

Il mio messaggio sulla bellezza paesaggistica del nostro territorio e sulla la fioritura eccezionale di quest’anno delle piante, vuole essere soprattutto un invito a tutte le persone di tutelare il nostro territorio nel miglior modo possibile, utilizzando il meno possibile, pesticidi nell’agricoltura e di non continuare inquinare l’ambiente con discariche abusive in ogni dove con materiale da costruzione.

Abbiano già subito in passato, danni irreparabili, con le discariche illecite dei reflui dell’ex Petrolchimico, nel nostro martoriato territorio.

Infine, mi vorrei rivolgere ai “numerosi porci” che vivono nella nostra Città, che continuano imperterriti a lasciare sacchetti di organico, vetro, plastica, vestiario, divani, frigoriferi, sedie, reti per materassi, water “i cesse” e bidet in ogni luogo, dando prova di stupida arroganza, di arretratezza culturale e mancanza di senso civico non comune, purtroppo insiti nel DNA di questi “luridi sporcaccioni”.Tutelare l’ambiente, per chi non lo ha ancora capito, significa tutelare prima di tutto la nostra salute!.