Nasce a Mattinata una sezione di Azione, il partito fondato dall’ex ministro Carlo Calenda. La Consigliera comunale Rosa Bisceglia coordinatrice cittadina.

“A Mattinata nasce la 13esima sezione del Partito di Calenda e Richetti in provincia di Foggia. Il partito, che sta facendo registrare in questi mesi adesioni molto importanti, tra consiglieri comunali e assessori, rafforza la sua presenza sul Gargano, all’interno di un territorio a forte vocazione turistica e con ampie potenzialità di crescita”. Lo annuncia l’On. Nunzio Angiola, professore Ordinario di Economia Aziendale dell’Università di Foggia, deputato di Azione e coordinatore provinciale del Partito.

Ad assumere l’incarico di coordinatore cittadino sarà la consigliera comunale Rosa Bisceglia che spiega così le motivazioni alla base della decisione di aprire la sezione locale di Azione e le prospettive che, insieme agli altri promotori, indente dare allo sviluppo della stessa:

“Abbiamo deciso di avviare questo progetto politico con lo scopo di avvicinare i giovani e, più in generale, tutti i soggetti che esprimano competenze e saperi, ad un modello politico che si basi sulla proposta, sullo studio dei problemi del nostro territorio e sull’analisi delle concrete soluzioni, rifuggendo da pulsioni populiste e da un modo di interpretare la politica basato sulla rissa e sullo scontro verbale. Vogliamo essere un interlocutore credibile all’interno della scena politica locale e per questo vogliamo avvicinare ed aprirci a tutti coloro che attraverso le proprie capacità e il proprio background di esperienze e competenze possano offrire un contributo alla crescita della nostra comunità. I nuovi mezzi di comunicazione e di interconnessione ci consentono di costruire un network che può arrivare anche a tanti nostri concittadini che vivono lontani dal nostro territorio”.

A completare la squadra del comitato promotore del comune garganico professionisti, imprenditori e studenti.

Esprime soddisfazione l’On. Nunzio Angiola: “Dopo l’ottimo lavoro che stiamo facendo a Manfredonia, con la nascita della sezione di Mattinata si rafforza la presenza del partito sul Gargano. Sono molto legato a questa meravigliosa cittadina e sono sicuro che una forza liberaldemocratica come Azione apporterà un valore aggiunto che sarà molto apprezzato dai mattinatesi. Vogliamo dare voce alle tante persone che oggi non trovano nessuna rappresentanza, ma che sperano in una politica diversa, una politica che abbia capacità di visione, capacità progettuale, più pragmatica, più concreta e risolutiva. Perché Mattinata è più forte di chi la vuole debole”.