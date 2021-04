Puglia resta arancione “I pugliesi ringraziano Lopalco: danno incalcolabile all’economia”

Bari, 30/04/2021 – “I pugliesi ringraziano Lopalco per la permanenza della Regione in zona arancione, con danni incalcolabili per l’economia del territorio. Lo ringraziano per aver fatto saltare ogni tentativo di tracciamento del contagio, parlando di “tamponite” e centellinando lo screening.

Lo ringraziano per aver speso milioni e milioni di euro per l’ospedale in Fiera, che non risolve il fabbisogno di posti letto e patisce una grave carenza di personale. Lo ringraziano per non aver saputo organizzare la campagna vaccinale, lasciando che centinaia di furbetti approfittassero mentre le persone fragili sono ancora in attesa.

Un fallimento, quest’ultimo, così grave da aver richiesto persino l’intervento del presidente Emiliano, che lo ha sollevato dal compito di organizzare la vaccinazione. Ed oggi la Puglia resta nelle maglie strette delle restrizioni per sua precisa responsabilità, con danni ingentissimi al nostro tessuto economico ormai in agonia”.

Nota del presidente del gruppo consiliare di Forza Italia Stefano Lacatena e del commissario regionale on Mauro D’Attis.