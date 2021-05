Manfredonia – Bari, 30 aprile 2021. Si svolgerà il 10 novembre 2021, presso la Corte d’Appello di Bari, l’udienza relativa al ricorso di Giovanni Caterino – nato a San Giovanni Rotondo il 04.07.1980, attualmente in carcere a Bari – , contro la sentenza emessa il 30.11.2020 dalla Corte di Assise di Foggia con la quale l’uomo è stato condannato all’ergastolo quale “unico imputato della strage di mafia di San Marco in Lamis (Foggia), in cui vennero uccisi il 9 agosto 2017 il boss di Manfredonia Mario Luciano Romito, il cognato Matteo de Palma e i fratelli Aurelio e Luigi Luciani uccisi perché testimoni involontari dell’agguato“.

In accoglimento della richiesta dell’ergastolo avanzata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, attraverso la Pm, dr.ssa Luciana Silvestris, Caterino (difeso in Appello dagli avvocati: Giulio Treggiari e Pietro Nocita) è stato condannato in quanto accusato di quadruplice omicidio premeditato aggravato dal metodo mafioso e porto e detenzione di armi in concorso.

Come riportato l’Ansa, per l’accusa, Caterino “è il basista del commando armato ovvero, colui il quale ha pedinato sia nei giorni precedenti sia nel giorno dell’agguato pedinò le vittime designate“.

Il provvedimento è stato notificato ai difensori di fiducia delle parti civili, gli avvocati: Luciano Masullo, Pasquale Stilla, Michele Arena, Alessandro lacobellis, Michele Vaira, Maddalena Manniello, Angelo Salvemini.

Il Comune di San Marco in Lamis è rappresentato e assistito in appello dall’Avv. Antonio Bonfitto; la Regione Puglia dall’Avv. Francesco Mastro; la Libera Associazioni, nomi e numeri contro le mafie A.p.s. dall’Avv. Vincenza Rando.

