Foggia, Zeman: “Abbiamo voglia di andare avanti”

StatoQuotidiano.it Foggia, 30 Aprile 2022. Vigilia per il Foggia che domani, allo stadio Zaccheria, sarà impegnato con la Turris nel primo match valevole per i playoff promozione. Stamane ha parlato in conferenza stampa l’allenatore dei rossoneri, Zdenek Zeman.

“La squadra è allegra e speriamo che lo sarà anche dopo la partita. Sanno che si giocano tanto e speriamo di riuscire a fare una buona partita contro un avversario difficile e spero che ritrova la concentrazione giusta per opporsi. All’andata abbiamo fatto abbastanza bene nel senso che abbiamo giocato più di loro ma nel calcio contano i gol e loro hanno segnato loro, noi abbiamo li sbagliati. Al ritorno abbiamo sofferto di più perché abbiamo attaccato troppo con i terzini che non difendevano e lì c’è la differenza. Spero cha abbiamo capito come comportarci. Le disposizioni di base ci sono ma poi bisogna rispettarle. Le mie squadre sono abituate a giocare sui ritmi mentre le altre sulle individualità. La squadra attualmente sta bene fisicamente, non abbiamo grossi problemi. Spero che la squadra riesca a farsi valere sul ritmo e sulle verticalizzazioni. La partita con l’Avellino non conta perché nel secondo tempo con il 2-0 e un uomo in più, bisogna solo gestire e non abbiamo corso molti pericoli. Domani è un’altra partita e dobbiamo stare attenti ai loro attaccanti che hanno fatto 32 gol insieme perchè sono tanti e dietro bisogna stare attenti, perchè sono pericolosi. Nel mezzo ci sarà battaglia e speriamo di vincerla. Avanti il gol lo abbiamo trovato quasi sempre e spero che lo troviamo anche domani. Sono convocati Di Pasquale e Ferrante perché non accusano particolari problemi, si sono ripresi e spero che li trovo al cento per cento. Peccato domani che la curva nord sarà vuota ma non è colpa nostra. Il tifo del Foggia lo conosco da quando venivano in trentamila e ci ha sempre aiutato e spero che lo facciano anche domani senza creare ulteriori problemi. Spero che troviamo più concentrazione rispetto alle altre partite ma la partita comincia sullo 0-0. Ci serve la vittoria anche se ci basta il pareggio per passare il turno ma non è per noi giocare per il pareggio e non è neanche roba loro. Lo sanno che la partita è importante i giocatori sia per loro che per la città. Speriamo che non ci facciamo scappare la possibilità di andare avanti. Ferrante lo sa che è una partita importante, vuole fare bene e penso che ha la forza e la voglia di potersi esprimere al meglio. Il consiglio è solo di non mollare perché siamo arrivati qua per merito nostro nei playoff ed è un miracolo grazie alla loro applicazione e voglia di farsi vedere ce l’hanno fatta. Penso che ci sono tante squadre che tecnicamente ci sono superiori. I calciatori hanno voluto farsi vedere come individualità ma soprattutto come squadra. Abbiamo fatto punti più del girone di andata ma i nuovi si sono inseriti bene e ne hanno continuato. Conosciamo di più il nostro stadio perché ci alleniamo quindi abbiamo preso qualche riferimento in campo per dove andare e spero anche che con l’aiuto dei tifosi riusciamo a fare bene. La Turris è una buona squadra e all’inizio giocava il miglior calcio della serie C, anche se non hanno i mezzi di Bari e Catanzaro. Meriterebbero tutti e sette gli attaccanti di giocare in questo momento ma giocheranno solo in tre in partenza poi vedremo gli sviluppi. Il portiere se gioca con i piedi bisogna vedere come e perché giocano ma deve impostare il gioco. I miei portieri stanno tutti e tre benissimo e mi dispiace che uno di loro non ci sarà in panchina. Sui playoff oggi comincia praticamente la Coppa Italia è lo principio della coppa Italia. Abbiamo voglia di andare avanti, speriamo di riuscirci”.

