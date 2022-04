Gino Lisa, Nicola Gatta: “Necessario grande ‘patto’ tra territori”

Foggia, 30 aprile 2022 – Aeroporto “Gino Lisa”, di seguito la dichiarazione del presidente della Provincia, Nicola Gatta:

“Grazie al presidente Sergio Venturino ed al Comitato ‘Vola Gino Lisa’ per il momento di confronto e di riflessione sul nostro aeroporto e sul futuro della mobilità del territorio organizzato ieri. L’attenzione del Comitato ed il suo costante impegno sono un prezioso valore di cittadinanza attiva che non possiamo disperdere.

Le possibilità per mettere finalmente e stabilmente in moto lo scalo aeroportuale della provincia di Foggia, grazie all’importante lavoro svolto dalla Regione Puglia, adesso ci sono tutte.

Le manifestazioni di interesse delle compagnie aeree cominciano ad arrivare. Sono quattro quelle che hanno presentato le offerte per il nostro scalo. Ma dobbiamo stare attenti a non commettere gli errori del passato.

Per valorizzare le straordinarie eccellenze del nostro territorio serve un aeroporto profondamente moderno e realmente al passo con i tempi sul piano tecnologico ed infrastrutturale. Ed occorre una efficace promozione della Capitanata, che evidentemente va realizzata con azioni di marketing territoriale elaborate in stretta sinergia con chi sappia e possa essere all’altezza della sfida.

Proprio per questo Aeroporti di Puglia ha oggi un compito decisivo: individuare la migliore compagnia aerea, in grado di esaltare e dare mercato nazionale ed internazionale alle nostre potenzialità: dal turismo balneare a quello storico e culturale dei piccoli Comuni e delle Aree Interne, dall’agroalimentare all’enogastronomia fino alla logistica, essendo la Capitanata una provincia ‘cerniera’ in chiave extraregionale.

L’operatività del ‘Gino Lisa’, migliorata ed alimentata anche dalla sua funzione di sede della Protezione Civile Regionale, da questo punto di vista può essere fondamentale per recuperare, almeno parzialmente, i nostri storici ritardi sul fronte delle infrastrutture. In quest’ottica come Provincia abbiamo recentemente ottenuto 13 milioni di euro, a valere sulle risorse del PNRR, destinati alla manutenzione ed al potenziamento della viabilità dei Monti Dauni e del Gargano.

La Capitanata è infatti nella condizione di svolgere una doppia funzione: essere hub aeroportuale a servizio di un’area del Sud che va oltre i confini della Puglia ed esercitare una significativa attrattività legata ai nostri principali punti di forza.

Da questo punto di vista – come ho affermato nel corso della tavola rotonda a cui ho partecipato con i rappresentanti delle Regioni, dei Comuni e delle Province limitrofe alla Puglia – va dunque ripresa l’intuizione di quel grande ‘patto’ tra territori immaginato dal presidente della Provincia Antonio Pellegrino. Un’idea che oggi conferma la sua strategicità e la sua attualità.

Mettiamoci tutti al lavoro. Insieme. Perché far ‘volare’ il ‘Gino Lisa’, soprattutto nella stagione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, vuol dire far decollare la nostra meravigliosa Capitanata”.