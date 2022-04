Gino Lisa, Rotice: “Il decollo ad un passo. 4 compagnie interessate”

Come il sistema portuale in fase di potenziamento e rilancio, che vede in Manfredonia un hub strategico, anche il “Gino Lisa” rappresenta un propulsore di rinnovata attrattività per un territorio vasto ed un acceleratore di nuove occasioni occupazionali in un contesto dalle enormi potenzialità (inespresse). L’aeroporto non è solo funzionale al segmento turistico (di cui il Gargano è traino per l’intera Puglia), ma è una porta spalancata sul mondo, sul futuro. Abbiamo bisogno di uscire dall’isolamento rispetto ai circuiti nazionali ed internazionali che contano. Ora, o mai più”.