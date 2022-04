L’avvocato Matteo Ognissanti nuovo presidente CON Manfredonia

MANFREDONIA (FOGGIA), 30/04/2022 – “È Matteo Ognissanti , avvocato sipontino e già segretario del movimento, il nuovo presidente del gruppo CON Manfredonia, che succede a Maria Teresa Valente, proclamata consigliera comunale alle ultime amministrative.

Ognissanti è stato eletto per acclamazione nella prima riunione del nuovo Direttivo, che si è incontrato per discutere di alcune problematiche d’attualità in città. “Sono certo che con il contributo di ciascuna e ciascuno riusciremo a fare molto per Manfredonia”, ha commentato a caldo il neo presidente. “Grazie all’esperienza politica e amministrativa e alle sue capacità, non ho dubbi che Matteo Ognissanti saprà svolgere al meglio questo incarico guidando il gruppo CON Manfredonia verso il raggiungimento di nuovi traguardi”, ha quindi aggiunto la consigliera ed ormai ex presidente Valente al passaggio del testimone.