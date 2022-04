Manfredonia, Bagni Bonobo: confermata interdittiva antimafia

MANFREDONIA (FOGGIA), 30/04/2022 – (lattacco) A sopresa è stata confermata l’interdittiva antimafia dalla Prefettura di Foggia nei confronti di Francesco Romito titolare di Biessemme, l’impresa che gestisce il noto stabilimento balneare e ristorante Bagni Bonobo di Siponto, cuore della movida estiva del golfo.

Per tale ragione, oggi la dirigente comunale del settore Urbanistica ha revocato le concessioni demaniali marittime ad uso “stabilimento balneare” e disposto che l’area demaniale marittima in concessione, con tutti i relativi manufatti ed opere oggetto delle concessioni, vengano lasciate libere entro 30 giorni dalla notifica della determina dirigenziale. Si tratta di un durissimo colpo per i Bagni Bonobo e la famiglia Romito che arriva proprio ad inizio della stagione estiva quando la struttura si stava preparando alla prossima riapertura. Il 7 novembre 2018 la Prefettura di Foggia aveva adottato l’interdittiva antimafia causando la revoca della concessione, ma poi la Corte d’Appello di Bari, il 2 aprile 2020, aveva ammesso la società al controllo giudiziario per la durata di due anni disponendo la nomina dell’amministratore giudiziario e la sospensione degli effetti dell’interdittiva. (lattacco)