Manuela Arcuri madrina del Gino Lisa: “Aeroporto funzionante è linfa vitale”

FOGGIA, 30/04/2022 – (gazzettamezzogiorno) L’incontro Vola Gino Lisa organizzato a Foggia in Camera di Commercio ha avuto una madrina d’eccezione: Manuela Arcuri.

Mentre si avvicina la svolta per l’aeroporto foggiano, in attesa della compagnia che farà partire i primi voli civili, il Comitato “Vola Gino Lisa” ha organizzato un evento dove sono intervenuti esperti e autorevoli rappresentanti delle regioni coinvolte. A moderare il giornalista Luca Telese, con lui come testimonial Manuela Arcuri, molto legata al territorio. L’attrice ha commentato: «Avere un aeroporto funzionante in questa città rappresenta linfa vitale». (gazzettamezzogiorno)