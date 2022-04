Puglia, concerto neomelodico in strada per compleanno di un bambino

BARI, 30/04/2022 – (repubblica) Avevano pensato bene di festeggiare il primo anno di vita del bambino organizzando una festa per strada, con tanto di cantante neomelodico.

Per l’occasione era stato ingaggiato Jhosef, un cantante neomelodico che spopola sui social proveniente dalla Campania. La festa in via Signorile, però, è stata interrotta dall’arrivo dei carabinieri, sollecitati ad intervenire da un cittadino che ha telefonato al 112. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio del 29 aprile, quando una piccola folla si è radunata sulla via, per festeggiare il bimbo a suon di musica. I carabinieri della Compagnia di Bari centro e del Nucleo operativo radiomobile hanno identificato sia il cantante che l’organizzatore (il nonno del festeggiato e verificato che l’esibizione avveniva senza alcuna autorizzazione. Gli ulteriori approfondimenti potrebbero concludersi con una sanzione amministrativa. (repubblica)