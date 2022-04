Videosorveglianza a Manfredonia e Foggia, Pellerigrini presenta interrogazione

MANFREDONIA (FOGGIA), 30/04/2022 – “Dopo l’esito del bando per l’assegnazione dei fondi per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza che hanno visto esclusi tanti comuni della provincia di Foggia, ho presentato l’interrogazione n.4-06935 con la quale invito la ministra dell’Interno Lamorgese a valutare l’opportunità e la necessità di rivedere i criteri di attribuzione dei punteggi per la graduatoria dei cofinanziamenti per la videosorveglianza per l’anno 2022, in modo da scongiurare il ripetersi dei risultati verificatisi in provincia di Foggia per l’anno 2021. Il testo dell’interrogazione è il seguente:

<<Al Ministro dell’interno. – Premesso che, secondo quanto risulta agli interroganti:

in provincia di Foggia si sono insediati, da decenni, pericolosi e spietati sodalizi criminosi di stampo mafioso che, nel loro insieme, costituiscono la “quarta mafia” italiana, come ormai è conosciuta a livello nazionale e internazionale; le azioni efferate, violentissime e ripetute, di aperta sfida alle istituzioni, hanno trovato risposta da parte dello Stato che, nelle sue diverse articolazioni, ha posto in essere, specie dal 2017 ad oggi, centinaia di operazioni di polizia giudiziaria, che hanno portato, tra l’altro, all’arresto di centinaia di presunti appartenenti alle compagini mafiose, alla celebrazione di diversi processi e all’emissione di pesanti condanne nei confronti dei presunti colpevoli di delitti di stampo mafioso;

nonostante l’impegno della magistratura, delle forze dell’ordine e di tutte le articolazioni dello Stato, la battaglia nei confronti delle mafie foggiane non è ancora vinta ed è necessario, pertanto, che l’azione di contrasto prosegua utilizzando le metodologie di indagine più efficaci e penetranti. Peraltro, la scarsità di denunce da parte di cittadini e operatori economici rende fondamentale adottare tutte modalità investigative, soprattutto quelle derivanti da un accurato controllo del territorio, da esplicare anche attraverso apparati di videosorveglianza;

considerato che:

il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, prevede stanziamenti statali finalizzati a sostenere i Comuni per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza nell’ambito dei “patti per l’attuazione della sicurezza urbana”, di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a);

l’art. 35-quinquies, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, prevede per le finalità indicate uno stanziamento di 27 milioni di euro per il 2021;

con decreto del Ministro dell’interno, di di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 9 ottobre 2021, ai sensi dell’art. 11-bis, comma 19, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, sono state definite le modalità di presentazione, da parte dei Comuni, delle richieste di ammissione ai finanziamenti per la realizzazione o il potenziamento di apparati di videosorveglianza, procedura relativa all’anno 2021;

al fine di stabilire la graduatoria dei Comuni ammessi al finanziamento, sono stati utilizzati i seguenti parametri: indice delittuosità provinciale, indice delittuosità comunale, l’incidenza della criminalità, percentuale di cofinanziamento comunale per la realizzazione delle opere, popolazione del Comune; con decreto del Ministro dell’interno 8 aprile 2022 è stata approvata la graduatoria definitiva delle richieste di finanziamento presentate dai Comuni interessati, di cui alla procedura per l’anno 2021. Tale graduatoria prevede l’ammissione di un solo Comune della provincia di Foggia (cioè Peschici) mentre non prevede il cofinanziamento dei progetti presentati da altri 34 Comuni della provincia, tra cui Foggia, Cerignola, Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Mattinata (Comuni, questi, tutti recentemente sciolti per infiltrazioni o condizionamenti da parte della criminalità mafiosa), ma anche Stornara, Vico del Gargano, Volturino, Casalvecchio di Puglia, Ordona, Orta nova, Orsara di Puglia, Deliceto, Apricena, San Severo, Zapponeta, Carapelle, San Giovanni Rotondo, Stornarella, Candela, Castelluccio dei Sauri, Chieuti, Roseto Valfortore, Castelluccio Valmaggiore, Alberona, Celenza Valfortore, Sant’Agata di Puglia, Bovino, Rocchetta Sant’Antonio, Monteleone di Puglia, San Nicandro Garganico, Serracapriola, Cagnano Varano, Torremaggiore;

la mancata ammissione al cofinanziamento per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza di tanti Comuni della provincia di Foggia (tutti quelli sciolti per mafia ma anche altri non sciolti ma purtroppo interessati dalla presenza di pericolosi sodalizi criminosi) ha destato grande allarme sociale ed enorme sorpresa. Reazioni, invero comprensibili, anche alla luce delle rassicuranti e numerose dichiarazioni, da parte di apicali esponenti delle istituzioni nazionali, di vicinanza al territorio, ai cittadini perbene (che costituiscono la stragrande maggioranza della popolazione) e agli operatori economici taglieggiati. Dichiarazioni, si ricorda, che esplicitavano la volontà delle istituzioni di intensificare le operazioni di contrasto nonché di potenziare proprio i dispositivi di videosorveglianza,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga singolare, al pari degli interroganti, la mancata ammissione al finanziamento per la realizzazione dei sistemi di videosorveglianza dei tanti Comuni della provincia di Foggia flagellati dalla presenza mafiosa, specie per quelli recentemente sciolti per infiltrazioni mafiose; se ritenga utile o necessario rivedere i criteri di attribuzione dei punteggi per la graduatoria dei cofinanziamenti per la videosorveglianza per l’anno 2022, in modo da scongiurare il ripetersi dei risultati denunciati.>>