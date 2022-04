MANFREDONIA (FOGGIA), 30/04/2022 – (ottopagine) Seconda sconfitta consecutiva per la Sandro Abate. Gli irpini, dopo il ko contro l’Italservice Pesaro (2-4), perdono anche contro la Vitulano Drugstore Manfredonia.

La gara, valida per la ventisettesima giornata nel campionato di Serie A di futsal, è terminata sul risultato finale di 6-3. Per i padroni di casa tris di Boaventura e reti di Raguso, Foglia e Cutrignelli; doppietta di Alex e gol di Ugherani per gli irpini. In attesa dei risultati dagli altri campi, a solo tre giornate dal termine della regular season, gli uomini di mister Scarpitti sono al settimo posto in classifica con 39 punti. Testa al prossimo match: appuntamento martedì al PalaDelMauro, con fischio d’inizio alle 16.

Il tabellino.

Vitulano Drugstore Manfredonia – Sandro Abate 6-3

Marcatori: pt 1’40” Alex, 7’58” Boaventura, 9’33” Raguso, 13’18” Foglia, 14’29” Boaventura, 17’36” Alex, 18’25” Boaventura; st 5’29” Cutrignelli, 15’12” Ugherani. (ottopagine)