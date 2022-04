VolaGinoLisa, Telese: “Con aereoporto Foggia baricentro del Sud”

Statoquotidiano.it, Foggia, 30 aprile 2022 – “Aeroporto Gino Lisa, perché è un voláno per il nostro territorio? Perché è indiscutibile la relazione biunivoca tra lo scalo e lo sviluppo della città e del territorio. È una magica simbiosi tra lo sviluppo reciproco tra territorio e aereoporto. Questo deve essere funzionale ed entità strategica per lo sviluppo dell’economia dell’imprenditoria del territorio”.

È iniziato così, con l’introduzione dell’Ing. Beppe Scillitani, l’evento di ieri sera dedicato interamente alla causa del Comitato Vola Gino Lisa.

Un incontro molto partecipato e moderato dal noto giornalista Luca Telese che ha visto la partecipazione di diversi rappresentanti delle istituzioni, non solo della Regione Puglia, ma anche dei territori confinanti. Madrina d’eccezione la bellissima showgirl Manuela Arcuri. Un tema importantissimo per il nostro territorio, la questione Aereoporto Gino Lisa, finalmente arrivata ad un punto di svolta. Assenti giustificati il Presidente Emiliano ed il Sindaco di Benevento Clemente Mastella, causa positività al Covid 19.

“Per territorio noi guardiamo al di fuori dell’area di Capitanata e andiamo nei confini delle confinanti regioni Molise, Basilicata, Irpinia e Campania. Non è solo la Capitanata a dover beneficiare ma un bacino ampio, si tratta della famosa area vasta che tratta come minimo un milione e mezzo di utenti”, ha aggiunto Scillitani.

Presenti all’iniziativa numerosi rappresentanti istituzionali: sindaci e presidenti di provincia di alcune città delle regioni confinanti.

Il Presidente del Comitato Vola Gino Lisa prof. Sergio Venturino durante la serata ha rilasciato la seguente affermazione, un appello alla coesione: “Invito tutta la città a unirsi in una sola bandiera che si chiama Gino Lisa, se ci uniamo saremo più forti”.

Damiano Gelsomino, Presidente della Camera di Commercio, poi ha rivolto i saluti ai presenti: “Benvenuti a tutti nella casa delle imprese. Ritengo l’appuntamento di oggi un appuntamento importantissimo per le imprese. Siamo all’ultima fase, quella più delicata. Una fase che deve essere vissuta da tutti come un inizio di un nuovo e più difficile impegno e non come un raggiungimento di un risultato. Il lavoro da fare è tanto e siamo solo all’inizio. Con la speranza che l’interesse per il bando proposto da Aeroporti di Puglia trovi compagnie che credano seriamente nel progetto. Quest’ultimo deve trovare nel nostro territorio un nuovo protagonismo, un protagonismo collettivo di comunità, una comunità ben più ampia della Capitanata: come testimoniano le presenze dei rappresentanti istituzionali delle provincie limitrofe di oggi. Il Gino Lisa potrà avere successo se si superano i personalismi e se si saprà giocare davvero di squadra. L’incontro di oggi è un ottimo inizio in questa direzione“, ha concluso Gelsomino.

Il giornalista Luca Telese ha sottolineato un concetto importante, con particolare attenzione alla centralità della Capitanata, anche dal punto di vista storico: “Un Aeroporto è qualcosa di più di un’infrastruttura, è un simbolo, è un’ opportunità. Foggia con questo aereoporto diventa uno dei baricentri del Sud, diventa un pezzo di Puglia, ma anche un riferimento per la Campania e la Basilicata, diventa una capitale che è il punto d’incontro di diverse culture e di tante opportunità. Poi chi andrà a vedere sulle guide scoprirà che questa è la più estesa città del Neolitico d’Italia. Qualcuno scoprirà, grazie a questo aereoporto, che Federico II ne volle fare un centro importante perché la Capitanata lo aveva incantato, insomma qualcuno guarderà con occhi diversi questa storia e che ci sono queste ali che fanno atterrare le idee, le speranze ed i progetti di questo territorio”.

La famosa showgirl Manuela Arcuri ha rilasciato le seguenti dichiarazioni come madrina ufficiale dell’evento: “La Puglia mi ha dedicato una statua ed è per questa ragione che la sento nelle mie radici, come se appartenessi a questa terra. Sono una donna che con il mio lavoro ha sempre viaggiato tanto, capisco l’importanza di un aereoporto in una città proprio perché è la partenza di uno sviluppo economico del turismo. Voi avete il Gargano che è qualcosa di spettacolare e quindi avere la possibilità di farlo conoscere all’Italia intera e anche fuori dall’Italia, è una possibilità importante da doversi aggrappare immediatamente”, ha concluso l’attrice rivolgendosi ai presenti.

Il Vicepresidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese ha sottolineato durante l’evento: “Questa non è la fase più dura ma è stata quella di sbloccare l’aeroporto Gino Lisa. Noi avevamo un aereoporto che aveva una pista talmente tanto corta che era inutile e non aveva possibilità di sviluppo perché poteva ospitare aerei di dimensioni così ridotte che non consentono ad un aereoporto di crescere. Deve avere dei meccanismi di funzionamento economici che reggano delle entrate e delle uscite”.

Poi ha rivelato ai presenti che ben quattro compagnie sarebbero interessate a volare da Foggia:

“Noi diamo un incentivo economico a chi viene a Foggia per farci volare, lo facciamo nella fase startup, come la legge ci consente. La legge consente di poter dare delle risorse ad una compagnia aerea che abbia determinate caratteristiche per avviare delle tratte. Nella fase di avvio, è consentito che la Regione Puglia, attraverso aeroporti di Puglia, possa dare degli investimenti. È un grande risultato che quattro compagnie aeree siano interessate a Foggia”, ha concluso Piemontese.

A cura di Gianluigi Cutillo, 30 aprile 2022