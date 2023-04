“Fratelli, cognati e cugini un’intera famiglia in carcere a Foggia”

Articolo La Gazzetta del Mezzogiorno, 30 aprile 2023. Foggia – I tre fratelli Antonello, Emiliano e Dina Francavilla detenuti; come il cognato Mario Lanza, sposato con Dina; come i cugini Ciro e Giuseppe Francavilla; e come il suocero e il cognato di Antonello, ossia Roberto Sinesi e il figlio Francesco.

È questa la situazione dei vertici e di alcuni esponenti del clan Sinesi/Francavilla, a conferma della … tradizione della “Società foggiana” dove hanno rilevanza i legami familiari.

Antonello Francavilla, classe ’77, è di nuovo rinchiuso in cella dal 18 gennaio e in attesa di giudizio perché girava con una pistola con silenziatore e colpo in canna. Aveva trascorso soltanto 9 mesi a piede libero degli ultimi dieci anni: fu infatti arrestato il 26 novembre 2013 nel blitz Gotha per aver importato in città 300 chili di hashish dal Marocco via Spagna con successiva condanna a 6 anni; e mentre era detenuto gli furono notificate in cella le ordinanze cautelari del blitz Corona (4 giugno 2014) con condanna a 7 anni per mafia; e “Rodolfo” (4 aprile 2016) per estorsione aggravata dalla mafiosità, in cui dovrà essere processato solo per quantificare la pena: per il blitz Rodolfo ottenne i domiciliari lontano da Foggia, a Nettuno, ai primi di marzo 2021 tornando libero il 4 aprile 2022.

Il fratello Emiliano Francavilla, classe ’79, è di nuovo in cella dal 22 luglio 2022 in attesa di giudizio per il tentato omicidio del costruttore Antonio Fratianni sospettato d’aver sparato a Nettuno il 2 marzo 2022 ad Antonello Francavilla e al figlio minorenne ferendoli gravemente. Emiliano Francavilla all’epoca del nuovo arresto era libero da meno di 4 mesi: era stato infatti scarcerato il 28 marzo 2022 dopo 11 anni in cella in seguito agli arresti e alle condanne nei blitz Blauer del 22 giugno 2011 (aver favorito la latitanza dell’ergastolano Franco Libergolis, condanna a 3 anni e 6 mesi); Baccus dell’11 giugno 2012 (associazione per delinquere finalizzata a una truffa nel settore vitivinicolo e estorsione a un imprenditore, condanna a 4 anni e 10 mesi); Corona del 16 luglio 2013 (mafia, armi, esplosivo, estorsione, minacce con condanna a 9 anni, 1 mese e 10 giorni: decisiva la testimonianza dell’ex moglie poi diventata testimone di Giustizia protetta dallo Stato); e Rodolfo del 4 aprile 2016 (tre estorsioni aggravate dalla mafiosità, due ordinate dal carcere a un imprenditore del settore agroalimentare, con condanna a 5 anni e 6 mesi).

Leggi l’articolo integrale su La Gazzetta del Mezzogiorno.