Gisella Naturale: ‘Fiera di Foggia deve risorgere ma con più cuore e testa’

Foggia, 30 aprile 2023. “La fiera dell’Agricoltura e della Zootecnia di Foggia merita di tornare ai fasti del passato. È vero, c’è sicuramente bisogno di maggiore attenzione da parte delle istituzioni regionali pugliesi, che troppo spesso dimenticano che il Granaio d’Italia era proprio la Capitanata”.

Lo scrive la senatrice del M5s Gisella Naturale che stamattina era in viale Fortore per parlare di valorizzazione del territorio e dell’agricoltura.

“Ma c’ero- aggiunge- anche per rispetto alle professionalità della mia terra, che meritano maggiore visibilità. Sono consapevole che tanto c’è da fare per farla risorgere e per dare una risposta al territorio”.

“Ci sono importanti convegni, ci sono tante professionalità che stanno lavorando. Dobbiamo essere un po’ più campanilisti e metterci un po’ più cuore e testa. E allora, in attesa di una rinascita, mi auguro che si possano apprezzare anche le più piccole iniziative in questa 73° edizione in sordina e nelle prossime certamente migliori. Il territorio si valorizza tutti insieme, a partire da chi ci abita e chi lo vive”.