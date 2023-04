Sarà Manfredonia – Bisceglie la finale playoff

Manfredonia – Sono stati necessari i tempi supplementari al Ventura di Bisceglie per decretare l’avversaria del Manfredonia, nella finale playoff del girone A, del prossimo 7 maggio.

Sarà il Bisceglie di mister Passiatore a contendere au biancoceleste il pass per la finalissima con la vincente del girone B. I nerazzurri stellati hanno avuto la meglio del Corato, impattando per 0-0 dopo 120′, e passando il turno come miglior piazzamento in campionato.

Partita sofferta per gli uomini di casa che hanno tenuto botta, nonostante l’ inferiorità numerica per l’espulsione del centrale Stele, che mancherà nello scontro decisivo. Rimpianti per i neroverdi che hanno fallito, a pochi minuti dal termine, la rete della clamorosa qualificazione.

Attesa in settimana la decisione sullo disponibilità dello stadio Miramare, che nell’eventualità si prospetta una bolgia sugli spalti gremiti.

A cura di Antonio Monaco, Manfredonia, 30 aprile 2023