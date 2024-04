“Amici della Puglia vi aspetto numerosissimi, per ballare insieme”.

Sui social Albertino, icona della scena musicale italiana, annuncia l’evento di domani, primo maggio 2024 a Rodi Garganico, quando il Viva Yacht Club si trasformerà in un’esplosione di energia e musica.

Noto per le sue eccezionali performance su Radio Deejay e M2O, Albertino è pronto a far vibrare il pubblico con i suoi dj-set indimenticabili in una delle location più esclusive della costa.

L’evento prenderà il via alle ore 16:30 presso il Viva Yacht Club, situato nel cuore pulsante del divertimento nel Porto Turistico di Rodi Garganico. Con la promessa di una serata di pura elettricità, gli organizzatori hanno preparato una lineup che sicuramente farà battere forte i cuori degli amanti della musica e dell’intrattenimento.

Il punto culminante della serata sarà la performance live di Albertino, il cui nome è sinonimo di innovazione e qualità nel panorama della musica dance italiana. Con anni di esperienza alle spalle e un talento innato nel coinvolgere il pubblico, Albertino è pronto a regalare un’esperienza unica a tutti i presenti.

L’ingresso all’evento sarà possibile tramite prevendita, contattando il proprio PR di fiducia per assicurarsi un posto in prima fila per questa straordinaria serata. Le informazioni sui biglietti e sui pacchetti VIP saranno disponibili tramite messaggio diretto sui canali ufficiali dell’evento.

Con l’estate alle porte, questa sarà solo l’inizio di una stagione senza precedenti di divertimento e intrattenimento al Viva Yacht Club. Sia che tu sia un appassionato di musica, un amante della vita notturna o semplicemente desideroso di vivere momenti indimenticabili, questa è un’occasione da non perdere.

Preparati a far parte della leggenda, mentre il Viva Yacht Club si prepara a trasformare il tuo 1° Maggio in un ricordo che durerà per sempre. Unisciti a noi per una serata di puro divertimento, musica e emozioni, con Albertino a guidare la carica verso un’estate che promette di essere indimenticabile.