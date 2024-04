Brindisi: quattro intossicati dopo avere bevuto bibita confezionata

Quattro persone, un adulto e tre ragazzini, sono stati portati in ospedale a Brindisi per una presunta intossicazione che si è manifestata dopo che domenica sera, in casa di un conoscente a Francavilla Fontana, avevano bevuto una bibita confezionata.

Due dei minorenni sono stati ricoverati nel reparto di pediatria del Perrino.

Il più grave dei due, che è giunto in ospedale senza conoscenza, è stato inizialmente ricoverato in rianimazione ma è ora fuori pericolo ed è stato trasferito in reparto. Entrambi saranno dimessi a breve. Gli altri due, un adulto e suo figlio, sono stati sottoposti ad accertamenti e poi dimessi. Sull’accaduto indagano i carabinieri che hanno sequestrato e sottoposto ad analisi la bevanda.

Lo riporta Ansa.it