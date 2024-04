Chieuti: Palio di San Giorgio 2024 alla Cittadella

La decisione di assegnare il Palio di San Giorgio alla Cittadella è arrivata dopo ore, perché la commissione preposta al controllo della gara ha dovuto visionare tantissimi filmati per una situazione poco chiara avvenuta alla partenza.

In mattinata con l’estrazione della CARTELLA che determina l’ordine di partenza la sorte ha riservato a Collefinocchio Vaccareccia il primo posto, a seguire Collefinocchio San Vito, La Cittadella e i Giovanissimi.

La Cittadella approfittando dell’errore dei due carri di Collefinocchio, li sorpassava entrambi guidando la Corsa in tutta tranquillità. Mentre il carro dei Giovanissimi pur partendo con ritardo riusciva a recuperare giungendo all’arrivo a ridosso del carro vincitore.

Dopo la Corsa da registrare un ricorso del Carro dei Giovanissimi che ha richiesto la vittoria accusando gli altri tre carri di falsa partenza. Il Palio non è stato consegnato e la commissione di controllo della gara ha esaminato il reclamo mentre davanti e in prossimità della Casa comunale una marea di gente con il Carro della Cittadella e appunto i Giovanissimi che attendevano il responso. Dopo quasi due ore il Sindaco decretava la vittoria senza consegnare il Palio ai Giovanissimi che tutti contenti e festosi partivano per il Corso per festeggiare la vittoria.

Questa decisione scatenava l’ira del Carro della Cittadella che a sua volta reclamava la vittoria per aver tagliato per primo il traguardo. Grida di contestazione all’indirizzo del Sindaco e dei componenti la commissione. Il nervosismo aumentava sempre di più e le forze dell’ordine blindavano l’ingresso del Municipio e la Polizia in tenuta anti sommossa teneva a bada i contestatori. In questo frangente chiariamo che non vi sono stati incidenti di nessun genere.

“Reclamiamo la vittoria, dice un componente della Cittadella, perché c’è la siamo guadagnata sul campo e pertanto senza alcun dubbio la vittoria è nostra”.

Intanto la commissione rientrata frettolosamente in Comune visionava un altro filmato e poco meno di un’ora dopo, il Sindaco usciva comunicando che era stata revocata la vittoria ai Giovanissimi, proclamando vincitori i giallo rossi della Cittadella che così potevano iniziare i festeggiamenti. Il Palio di San Giorgio verrà consegnato domani al Carro vincitore.

