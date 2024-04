Sono usciti puntualmente questa mattina i dati di traffico registrati dagli aeroporti italiani nel mese di marzo 2024 e registrati da Assaeroporti.Marzo 2024 ha registrato un +28% rispetto al mese precedente ed un riempimento medio, complessivo su tutti i voli, pari al 57%. Si è trattato dell’ultimo mese con le precedenti caratteristiche di operativo e di offerta. Sono infatti stati operati gli ultimi quattro voli per Torino, nonchè il collegamento con Milano è stato svolto quasi tutti i giorni su Malpensa, mentre quello con Linate solo il sabato e domenica. Inoltre, la politica tariffaria applicata è stata quella precedente a quella adottata da aprile in poi.

Nel mese di marzo 2024 sono stati operati dall’Aeroporto “Gino Lisa” di Foggia un totale di 44 voli (tra andata e ritorno), suddivisi in 4 voli (a/r) per Torino, 26 voli (a/r) per Milano Malpensa e 14 voli (a/r) per Milano Linate.

Sicuramente la rotta per Torino è quella che ha sofferto maggiormente del calo fisiologico che si registra sempre negli aeroporti nei mesi successivi alle festività natalizie (la gente viaggia di meno), ed ha portato alla chiusura (speriamo momentanea) del collegamento con il capoluogo piemontese. A tal proposito, precisiamo ancora che gli effetti che si sono prodotti hanno avuto delle cause, che è corretto analizzare e non ignorare. Riteniamo che probabilmente sarebbe stato preferibile lavorare su una riprogrammazione di frequenze e giorni, al posto di procedere con un’eliminazione del collegamento, considerando anche gli ottimi risultati di tale tratta (dichiarati dai diretti interessati), tali da giustificare anche un aumento della frequenza post stagione estiva 2023.

Una riattivazione dei voli con Torino, con un operativo bisettimanale svolto il venerdì pomeriggio e il lunedi mattina presto a partire dal 31 maggio 2024, senza intaccare le rotte con Linate, Malpensa e Orio, potrebbe contare su una maggiore efficienza dei costi (due voli andata e ritorno a settimana, solo circa 480 posti a settimana da mettere in vendita) e su una stagione estiva/turistica in arrivo che avrà sicuramente una maggiore domanda. Il collegamento svolto a cavallo del weekend agevolerà tutti quei passeggeri che d’estate si muovono per turismo e che potranno avere a disposizione un collegamento aereo tra il Piemonte e l’Area Vasta, non più disponibile dopo l’eliminazione anche delle precedenti rotazioni su Milano Malpensa. Mondo Gino Lisa auspica una riattivazione a breve della rotta, con logiche quindi di maggiore efficienza che andranno a giovare l’intera offerta di volo da e per il Gino Lisa.

Per quanto riguarda le rotte per Milano, dai dati in nostro possesso, il collegamento con Linate operato durante il weekend ha registrato numeri più che positivi che è possibile stimare mediamente attorno al 69% di riempimento.

Per quanto riguarda Malpensa, operato con molte più rotazioni, è possibile stimare, per differenza, un riempimento medio del 55%.Precisiamo, infine, che le valutazioni statistiche sulle diverse rotte sono calcolate sulla base di dati ufficiosi disponibili presso la nostra associazione e che, ovviamente, potrebbero essere oggetto di imprecisione.

Concludendo: confrontando i dati del mese di marzo con quelli di gennaio e febbraio dello stesso anno, non si può che avere conforto su miglioramenti nei mesi successivi. Il mese di Aprile 2024, infatti, ha visto l’attivazione di un collegamento giornaliero (ad eccezione del venerdì) con Milano Linate ed il debutto del volo per Bergamo, in rafforzo a Milano e ai collegamenti con l’intera Europa. Inoltre, la politica tariffaria applicata da tale mese, molto più favorevole per i passeggeri, darà sicuramente i suoi frutti.

Sul sito alle pagine https://www.mondoginolisa.it/studi/totale-passeggeri-gino-lisa/ e https://www.mondoginolisa.it/studi/totale-voli-operati/ sono disponibili i dati alla base delle nostre analisi.