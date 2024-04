Bari. La frase attribuita tra virgolette al Presidente della Regione Puglia “inopportuno che io venga in Commissione antimafia” non è mai stata pronunciata, come dimostrato dalla lettera inviata alla Commissione io 24/04 e resa pubblica ieri per ripristinare la verità.

“È falsa la ricostruzione fatta ieri dall’on. De Corato, e riportata da alcune agenzie di stampa, secondo il quale a parlare di ‘inopportunità politica’ sarebbe stato Emiliano venerdì scorso agli uffici della commissione parlamentare Antimafia, perché il presidente Emiliano non ha avuto interlocuzioni con gli uffici della Commissione”.