STATOQUOTIDIANO. La recente revoca delle nomine del CdA dell’ASE Spa, da parte del Commissario Straordinario del Comune di Manfredonia, dr.ssa Rachele Grandolfo, ha originato una replica dell’ex AD della partecipata in house, dr. Massimo Leone.

Come pubblicato, con decreto del 24 aprile 2024, il Commissario Straordinario Grandolfo ha decretato di revocare “per giusta causa e con effetto immediato”, la nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione di ASE, Centola Michele, con incarico di Presidente, Leone Massimo, con incarico di amministratore delegato e Murgolo Lucia, con incarico di vice Presidente.

A StatoQuotidiano.it il dr. Leone ha espresso la sua posizione in merito a questa vicenda, dichiarando di ritenere di aver “operato correttamente durante il suo mandato” e di essere pronto a “difendersi nelle sedi competenti” per tutelare la propria reputazione, e quella degli ex componenti del CdA e dell’azienda.

“Sono sereno per tutto quello che ho fatto”, ha affermato Leone. “Questo vale per tutte le contestazioni più rilevanti. Ad esempio, quando ho raggiunto l’accordo con Michele Fatone , non era né indagato, né era stato oggetto di misura cautelare. Ho semplicemente recepito le indicazioni dei legali interessati dopo provvedimento del giudice competente, che ha invitato a una conciliazione tra le parti.”

Leone ha anche sottolineato di aver richiesto dati al Comune senza ricevere risposta, nell’ottica di migliorare il servizio. “Trovo strano che il provvedimento in oggetto arrivi a 50 giorni circa dalle Amministrative di Giugno“, ha aggiunto, “in seguito alle quali avrei comunque rimesso i nostri mandati. Ribadisco: non abbiamo mai ricevuto nel periodo del mandato CDA alcuna contestazione.”

La revoca delle nomine del CDA è stata definita “assolutamente inattesa” da Leone, che ha precisato che le multe contestate sono relative alla “precedente amministrazione (del già AU Raphael Rossi,ndr)”.

Questa situazione ha sollevato interrogativi sulla gestione dell’ASE Spa di Manfredonia e sulle dinamiche interne dell’azienda. Si attendono sviluppi ulteriori in merito alla difesa di Leone e alle azioni future dell’azienda e delle istituzioni coinvolte.