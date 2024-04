Roma. “Forza Italia ha presentato oggi in tutto il territorio nazionale, le liste dei candidati per le prossime elezioni europee dell’8 e 9 giugno. Il partito azzurro, assieme a Noi Moderati, ai sindaci indipendenti e ai movimenti civici che si riconoscono nei nostri stessi principi ed idee, rappresenterà in Europa i valori liberali, garantisti, riformisti ed europeisti di tutti gli italiani dell’area moderata di centrodestra“.

Lo dichiarano in una nota congiunta Francesco Battistoni, Responsabile dell’Organizzazione di Forza Italia e Alessandro Battilocchio, Responsabile Elettorale del partito azzurro.

“Il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani – proseguono –, è capolista in ogni circoscrizione, mentre Caterina Chinnici lo è nelle Isole. Ogni lista è stata completata all’insegna della concretezza e della competenza e ogni singolo candidato è espressione del territorio ed è pronto a rappresentarlo adeguatamente in Ue. Forza Italia – concludono Battistoni e Battilocchio – rappresenta l’unico voto utile per garantire un’Italia sempre più incisiva nel Partito Popolare Europeo e, quindi, in Europa”.

