Si sono definite le ultime formalità tra i dirigenti dimissionari e la nuova Società guidata da Matteo Fontanello, che con i suoi fedelissimi stanno per lasciare definitivamente la Gioventù Calcio.

Mercoledì 15 Maggio 2024 è la data prevista per firmare tutta la documentazione necessaria al passaggio di consegne.

La nuova Società è comunque già da tempo al lavoro, incontrando nuovi probabili soci che sposino il progetto e programmando la prossima stagione con molto anticipo per rilanciare sin da subito i colori giallo granata.

Si conclude quindi il ciclo di questa dirigenza che delle sue 14 stagioni al timone ne ha disputato una in Prima categoria, due in Promozione, sei in Eccellenza e cinque in Serie D.

Lo riporta Tuttocalciodilettanti.com