Dichiarazione di Paolo Campo, presidente del gruppo del PD in Consiglio regionale

“Confondere il senso di responsabilità con la sindrome di Stoccolma è un errore che Nichi Vendola non può permettersi di compiere. Il gruppo consiliare del Partito Democratico è pienamente consapevole di quanto accaduto e ha saputo essere conseguente, compiendo scelte politiche per nulla semplici e anche umanamente dolorose.

Abbiamo intrapreso un percorso, come ha annotato anche la segretaria nazionale Elly Schlein, che saprà rivitalizzare l’azione politica e di governo del centrosinistra e restituire dignità a chi lo rappresenta in Regione Puglia. La veemenza retorica di Nichi Vendola è ingenerosa ed esasperata. Osservare vicende complesse come quella che stiamo vivendo con l’esclusiva ottica del presente gli impedisce di individuare quanto di simile c’è con la crisi che lui stesso visse da presidente della Regione Puglia e da cui uscì anche favorendo l’ingresso in Giunta e in maggioranza di consiglieri eletti con il centrodestra.

Allora, come oggi, proprio il senso di responsabilità del Partito Democratico ha consentito alla primavera pugliese di continuare a produrre buoni frutti per la Puglia.”